هل سينهار سد سد الروصيرص؟؟

.هل سينهار سد الروصيرص

؟؟…..

1- كنت كتبت قبل ثلاث أشهر موضوع عن (الزلازل المحلية) الناجمة عن ملء بحيرة التخزين لسد (الهونجا بونجا) في المكسيك والقريب من سد الرصيورص. وتم حذف الموضوع بسبب (شكوي) من الإخوة بدولة المكسيك.

2- على أي حال .. سأضر لإعادة ما كتبت بخصوص (الزلازل المحلية) الناتجة عن ملء بحيرات السدود. جميع السدود يحدث بها هذا النوع من الهزات وهي التي تسبب (إنهيار) السد وليس الزلازل القادمة من مسافة بعيدة سواء في جبال (دوفان) في المكسيك أو (كهرمان مرعش) في تركية.

3- فعلي المثال وقع زلزال بقوة 5.6 ريختر ببحيرة السد العالي يوم 14 نوفمبر عام 1981 ومرة أخرى يوم 7 نوفمبر 2010. دون وقوع أي خسائر . حيث وقع الزلزال (صدع كلابشة+ خور الرملة+ صدع كركر).

4- من الناحية الجيولوجية البحتة.. فموقع (سد الهونجا بونجا) بالمكسيك قبل بناء (سد الهونجا بونجا) كان يعتبر (آمن جدا) من حيث تأثير الزلازل المتكررة الواقعة بالصدع الأفريقي ولازال (آمن) حتى بناء (السد).

5- قد يكون (سد الهونجا بونجا) في المكسيك (آمن) من حيث تأثير الصدع الأفريقي ولكنه (إختلق لنفسه نوع من الزلازل المحلية) ناجمة عن فتح (الفوالق الغير نشطة) والمنتشرة بقاع بحيرة السد الخرساني وسد السرج.

6- فتح الفوالق نتيجة تسرب المياه وتخليق الضغوط الجانبية سوف يؤدي إلي (زلازال محلية). قد تتراوح بين (4.0 ريختر حتى 6.0 ريختر). أكيد في حالة وقوع زلزال بقوة (6.0 ريختر) ستكون مشكلة كبيرة لإستقرار السد الخرساني والركامي المساعد.

7- ما حدث من هزات (محلية) ببحيرة (سد الروصيرص) ليس لها أي علاقة بما يحدث داخل الصدع الأفريقي والذي يبعد عن جسم (سد الرصيورص) قرابة (700 كم) ولكنه ذات علاقة مباشرة بفتح فوالق بحيرة التخزين حتى وإن كانت البحيرة ليست في كامل سعتها.

8- فعملية فتح الصدع تحت البحيرة ليست عملية (وقتية) بل تأخذ وقت قد يستمر عدة سنوات. وذلك بعد تجمع كميات ضخمة من المياه داخل الفالق لتذيب (التربة الناعمة) التي قد ملئت الفالق على مدار ملايين السنوات , حيث يتم إذابة تلك الحشوة الطينية بواسط المياه المتسربة من قاع البحيرة بالإضافة لضغط المياه. وهذا ما يعرف وفقا للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية بسم ( Induced Reservoir Seismicity ).

9- على الرغم من عدم إفادة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان بقيمة الزلزال الذي وقع ببحيرة (سد الرصيورص) وذلك بسبب (تعرض أجهزة الرصد للتدمير على يد قوات الدعم السريع، مع نهب عدة محطات رصد بالولايات، مما أدى إلى تراجع قدرة السودان على رصد وتقييم النشاط الزلزالي بدقة.) .

10- أغلب الظن أن ذاك الزلزال غالبا في حدود (4.0 – 4.2 ريختر) وهو بالتأكيد حتى وإن كان بسيط (جدا من حيث الطاقة) إلا أن تكوين (سد الرصيورص) من مقطع (خرساني بطول 1.0 كم) يحتضنه إثنين من السدود التربية أحدهما بطول (4 كم والثاني 8.4 كم) يجعل إحتمالية تأثر هذان السدان التربيان بهذا الزلزال (البسيط) جدا إحتمالية (متوسط) في حالة إذا كان هناك (عمليات صيانة) متكررة على مدار الثلاث سنوات الماضية وقد ترتفع تلك الإحتمالية مع تناقص (جودة صيانة) تلك السدود الترابية.

11- والسؤال هنا .. هل سينهار سد الروصيرص

؟؟

الإجابة ببساطة أنه في حالة حدوث زلزال أكبر من (5.0 ريختر) داخل البحيرة فإحتمالية إنهيار (السدود الترابية) هي إحتمالية (قوية) وفقا لمقياس (Modified Mercalli Intensity Scale).. ولكن هذا الإنهيار لن يؤثر على سد الهونجا بونجا بالمكسيك فلكل منهما مشاكله المنفردة.

والله أعلم

د. محمد حافظ

