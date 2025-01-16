رأي ومقالات

ما يحتاجه مناوي هو الانتقال من خانة الحركة إلى خانة الدولة

2025/01/16
158 024807 minawi darfur sudan peace

واحد صاحبنا قال لي تصريحات البرهان من مطار بورتسودان برفضه لسياسة أخذ الحقوق باليد تشبه تصريحات مناوي التي أكد فيها وقوع مجازر بحق المواطنين من قبل القوات. قلت له لا علاقة بين التصريحين. حديث البرهان يعبر عن موقف الدولة الطبيعي ويؤكد نهجها في سيادة القانون والتشديد عليه، وينفي عنها تهمة رعاية أي سلوك يتعارض مع موقفها في حماية المدنيين ..

أما تصريحات مناوي فهي تحمل المسؤولية للدولة التي هو ” جزء منها ” عن وقوع الانتهاكات باعتبارها مرعية منها، وهو موقف يتطابق مع اتهامات قحت والجنجويد ..

قال لي وما المشكلة في تحميلها ذلك؟ قلت له تحميل من ؟ قال لي الدولة ، قلت هنا المشكلة في سؤالك وهنا يظهر الاختلاف بين منطق الدولة وروايتها وبين منطق رجال الحركة وانفعالاتهم ، ما يحتاجه مناوي هو الانتقال من خانة الحركة إلى خانة الدولة، وأن يتكيف مع هذا الدور بدلاً من تسجيل الأهداف في مرمى الدولة ، أو التركيز مع الحركة والجلوس في دكة البدلاء حتى يأتي موسم الانتقالات ، على الأقل في هذه المرحلة .
#السودان
#القوات_المسلحة_السودانية

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