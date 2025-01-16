*زبطت كباية قهوة وقررت أن أكتب – حبة تفاؤل*!!

*حرب الصبر الطويل والفرج القريب*!!

*كانت المدن والمواقع العسكرية بل الولايات تتساقط مثل أوراق الخريف ومشاهد النزوح والإنسحابات لا تقيف*

*كانت الجموع تتدافع نحو المناطق الآمنة والبصات تصل حتى خارج الحدود*

*الأخبار كانت مفجعة ما بين هزيمة وإنكسار وخيانة وإستسلام*

*المحافظة على القيادة العامة والمدرعات والإشارة واحتياطى ام درمان و بابنوسة والفاشر والأبيض كانت أقصى أمانينا وكل معركة منها كانت تدور في القلب وتلعب بالأعصاب ما بين فرضية السقوط والصمود*

*اليوم الصورة مختلفة فالقوات بدأت تستعيد عافيتها ومواقعها وعبرنا كوبري الحلفاية والسلاح الطبي و زحفنا حتى الرواد*

*استعدنا جبل موية وكامل ولاية سنار و اتبعناها مدنى وما حولها ونتواجد على بعد خطوتين من المصفاة*

*من قبل حررنا الإذاعة وغالب أم درمان وأجزاء من بحري واليوم طلائعنا في ود ابو صالح*

*أمس كنا ندفن رؤسنا في أكفنا حتى لا نرى كرامتنا المهدرة بإذلال الرجال وإستباحة النساء واليوم نتوسل أولادنا حتى لا تكون المعاملة كيف -بالمثل*

*اليوم تعود الباصات الناقلة من مصر ومن كل مكان الى ام درمان وسنجة ومدنى وغدا الخرطوم*

*بكري المدنى*