رأي ومقالات

حرب الصبر الطويل والفرج القريب !!

2025/01/16
بكري المدني

*زبطت كباية قهوة وقررت أن أكتب – حبة تفاؤل*!!
*حرب الصبر الطويل والفرج القريب*!!

*كانت المدن والمواقع العسكرية بل الولايات تتساقط مثل أوراق الخريف ومشاهد النزوح والإنسحابات لا تقيف*
*كانت الجموع تتدافع نحو المناطق الآمنة والبصات تصل حتى خارج الحدود*
*الأخبار كانت مفجعة ما بين هزيمة وإنكسار وخيانة وإستسلام*

*المحافظة على القيادة العامة والمدرعات والإشارة واحتياطى ام درمان و بابنوسة والفاشر والأبيض كانت أقصى أمانينا وكل معركة منها كانت تدور في القلب وتلعب بالأعصاب ما بين فرضية السقوط والصمود*

*اليوم الصورة مختلفة فالقوات بدأت تستعيد عافيتها ومواقعها وعبرنا كوبري الحلفاية والسلاح الطبي و زحفنا حتى الرواد*

*استعدنا جبل موية وكامل ولاية سنار و اتبعناها مدنى وما حولها ونتواجد على بعد خطوتين من المصفاة*
*من قبل حررنا الإذاعة وغالب أم درمان وأجزاء من بحري واليوم طلائعنا في ود ابو صالح*
*أمس كنا ندفن رؤسنا في أكفنا حتى لا نرى كرامتنا المهدرة بإذلال الرجال وإستباحة النساء واليوم نتوسل أولادنا حتى لا تكون المعاملة كيف -بالمثل*

*اليوم تعود الباصات الناقلة من مصر ومن كل مكان الى ام درمان وسنجة ومدنى وغدا الخرطوم*

*بكري المدنى*

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2025/01/16