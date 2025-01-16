الجزيرة.. القتل خارج القانون.. ما الفرق إذا ؟!

لا يجوز أخلاقا ولا شرعا ولا عرفا قتل انسان خارج إطار القانون حتى لو كان مجرما اجراما يستحق القتل ناهيك أن يكون مشتبها أو بريئا !!

الأخبار الواردة من الجزيرة مقلقة جدا وتستوجب التحقيق من قبل السلطات وتقديم الجناة عاجلا غير آجل لمحاكم عادلة وفورية

ليس من حق انسان مهما كان أن يأخذ القانون بيده -هذا إن توفرت أدلة على المتهم -القانون له مؤسساته وإجراءاته المعروفة والتى يجب أن تتبع وان تحترم وإلا فما الفرق بين الدولة والمليشيا؟!

نعم-عانت الجزيرة الكثير قتلا بالمئات وعانت اغتصاب النساء وإمتهان كرامة الرجال وعاشت السلب والنهب وتم ذلك من قبل الجنجويد وبمساعدة متعاونين من داخل الولاية ولكن –

ولكن إن كان القانون والشرع يحفظ للأسير والجريح بل وحتى القتيل من الجنجويد حقه فكيف بالمشتبه بتعاونه مع المليشيا وهو مجرد مشتبه به قد لا تثبت عليه جريمه وربما يكون نفسه ضحية وشاية أو انتقام لأسباب لا علاقة لها لا بالحرب ولا بالجزيرة ؟!

المطلوب الآن وقبل فوات الأوان تحرك عاجل لتقديم كل من قتل مواطنا بتهمة التعاون مع الجنجويد لمحكمة عاجلة وعادلة وذلك حتى لا يخرج استهداف الناس وأخذهم بالشبهات عن السيطرة وتصبح الجزيرة دارا للإنتقام والثارات والفوضى !

بكري المدنى

