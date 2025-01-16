رأي ومقالات

يوم فرحنا الأكبر

2025/01/16
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تعود الجنينة المكلومة إلى حضن الوطن ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما نرى نيالا (البحير) تختال في زينتها و قد فارقها الحزن و سال واديها سلسالاً عذبا ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تخرج فاشر السلطان (أدَّاب المليشيا) و تكسر الطوق حتى يسير الراكب منها إلى نيالا و إلى شرق و غرب الجبل لا يخشى إلا الله و الذئب على غنمه و ماشيته ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تعود زالنجي و أخواتها في وسط دارفور و سفح الجبل إلى سيرتها الأولى تعايشاً و سلماً و أمنا ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تسترد الضعين عافيتها و تُشفى من السرطان الذي أنهكها و أضناها ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تتطهر كتم و مليط و كبكابية و غيرها من مدن و أرياف دارفور من دنس و رجس المليشيا المتمردة المجرمة ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تعود الحياة لطريق الصادرات و تسير عليه الشاحنات ناقلة منتجات غربنا الحبيب إلى موانئ التصدير في البحر الأحمر ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تخرج الفولة (الحميرة شبيهة الخرطوم) من حدادها و يرتجز فيها (الهدَّاي) و تشدو (الحكامة) و يعلو صوت النقارة إيذاناً ببدء مواسم الفرح ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تتخلص المجلد (دينقا أم الديار) من أسرها و تُسرِج خيول العز و المجد بعد أن باعها قادة إدارتها الأهلية بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فيها من الزاهدين ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون بعد أن يتردد صدى نحاس الناظر في كافة أرجاء دار حمر و تُنحر النوق في نواحيها فرحاً بعودة الأمن و تتدلى فيها (كعاكيل) الهشاب الذهبية تزين جيدها و ترعى فيها القطعان و هي مرحى دون خوف من اللصوص و الشفشافة !!

* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما تعود عروس الرمال (أب قبة فحل الديوم) مركر (الهجانة ام ريش) عروساً كما كانت ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون عندما يصبح الطريق سالكاً إلى الدبيبات بمحلية القوز و منها إلى الدلنج (عروس الجبال) ثم إلى كادقلي (الجهاد و الصمود) التي أرهقها الحصار المزدوج و المنسق بين المليشيا و حركة الحلو ..

* يوم فرحنا الأكبر سيكون بعد أن تضع بحر أبيض أوزار و أثقال المليشيا التي علقت بثوبها الأبيض ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون بعد أن تعود الخرطوم (العاصمة) زاهية مزدانة تعج بالحياة و الحركة و تعود إليها منتدياتها و منابرها و ملتقى الأزرق بالأبيض و يجري نيلها الخالد مردداً لحن الحياة ..
* يوم فرحنا الأكبر سيكون بعد القضاء على آخر جندي في صفوف التمرد أو إستسلامه ..
بعد تحرير ولاية الجزيرة و أجزاء واسعة ولاية الخرطوم و تقدم القوات بثبات نحو أمروابة و ما بعد أمروابة و ما بعد ما بعد أمروابة بات يوم الفرح الأكبر قريباً و قريباً جداً ..

و غداً يعود الوطن كله آمناً مطمئناً بعد القضاء على أكبر مؤامرة ضد دولة في العصر الحديث ..
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
15 يناير 2024

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2025/01/16