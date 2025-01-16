فيما يختص المرتزقة الجنوبيين.. حكاية بالتفاصيل المؤلمة

فيما يختص المرتزقة الجنوبيين.

□في اثنين شفناهم في فيديوهات الاعتقال، كانوا من المرتزقة اللي دخلوا علينا في بيتنا في قريتنا في الجزيرة، وقاموا بضربنا وتهديدنا بقتل بنتي ٨ سنوات وأولاد اختي ٤ و٢ سنه إذا لم ندفع لهم وتسلمهم كل ما تملك من أموال وذهب وجوالات.

□ وقمنا بتسليمهم كل القروش اللي في البيت، وكانت حوالي مليار، وقامت اختي باعطائهم حلقا ودبلتها.

□ ولكن ذللك لم يكن مقنعا بالنسبه لهم، وواصلوا في ضربي أنا واختي، لاعطائهم المزيد وضربوا أبي مع تركيز الضرب في الرأس مما تسبب له في نزيف داخلي، وأجريت له بعدها عدة عمليات في كسلا وتسببت له في شلل دائم.

□ وبعدها قاموا باقتياد زوج أختي خارج المنزل وضربه بالرصاص في يده وصدره وادخل بعدها مستشفى المناقل، مع تركيب انبوبه صدر وعانى بعد شهر من شفائه من مضاعفات diaphragmatic hernia مما استوجب خضوعه لعمليه كبيره في كسلا لاصلاح فتق الحجاب الحاجز واستئصال الطوحال.

□ بعد أن أمعنوا في إذلالنا وضربنا قاموا بطردنا من منزلنا.

□ ما ذكر جزء قليل من ٥ ساعات من التعذيب والضرب أمام اطفالنا وعندما بكى الأطفال، قام أحدهم بتعمير السلاح لقتلهم للتخلص من صوت بكائهم ولكن أخر منعه.

□ نطالب بالقصاص من غير مماطلات للاثنين الذين ظهروا في الفيديوهات بعد التحقيق معهم لمعرفه مكان بقيتهم لأنهم كانوا ١٤ مرتزق.

□ أنا وأخواتي وأخوي جاهزين للشهادة ضد من أذونا ذلك اليوم والتعرف على البقية.

□ ما عايزين مماطلات في القصاص يا برهان.

□ وعايزين جهة تتولى القضيه دي حتى يتم القصاص.

○ د. داليا أحمد.