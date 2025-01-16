دلالات ومرامي الجولة الافريقية للبرهان

الجولة الافريقية التي قام بها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال هذا الاسبوع والتي شملت خمس دول حملت عدة دلالات حيث ضمت مالي ،غينيا بيساو،سيراليون، السنغال وموريتانيا ووصفها المراقبون بأنها ناجحة وحققت اهدافها حيث انها كشفت العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وهذه الدول وبين السودانيين في الداخل والخارج ووقوفهم مع الجيش في هذه الحرب المفروضة عليه.

وتميزت هذه الجولة وفقا للمرقبين بانها تزامنت مع الانتصارات الكبيرة للجيش على المليشيا المتمردة في العديد من ولايات السودان.

ورحبت هذه الدول ترحيبا كبيرا بهذه الزيارة خاصة ان الدول الأفريقية يربطها مصير مشترك يستدعي التعاضد والتكاتف فيما بينها كما تربطها علافات تاريخية مع بعضها البعض.

وابتدر الرئيس البرهان الجولة بدولة مالي حيث عقد مباحثات مع الرئيس اسمي غويتا رئيس جمهورية مالي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين واليات تعزيز التعاون المشترك .

واشاد الفريق البرهان بمواقف جمهورية مالي تجاه السودان مشيرا الى ان التاريخ سيسجل لها هذه المواقف المشرفة في دعم السودان.

الرئيس المالي اكد دعم بلاده للسودان في مواجهة ماتعرض له من استهداف ضد امنه واستقراره قائلا(نعلم ان هناك اعداء يعملون ضد أمن واستقرار السودان وذلك طمعا في الموارد الضخمة التي يتمتع بها.

وفي زياته لغينيا بيساو ومباحثاته مع الرئيس الغنيني عمر سيسوكو عقدا مؤتمرا صحفيا أشار الرئيس البرهان الى ان السودان يواجه حربا تعددت اطرافها وتم غزوه بواسطة مرتزقة ومليشيات الدعم السريع الارهابية المتمردة والتي دمرت البنية التحتية للدولة وارتكبت جرائم حرب وابادة جماعية في حق المواطنين مجددا موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض والجلوس معها َووجودها في المستقبل وقال ان علاقات السودان ستبني على مواقف الدول من هذه الحرب وأضاف ان الحرب لن تتوقف الا بخروج هذه المليشيا من الاعيان المدنية ومساكن المواطنين وايقاف الدعم من الدول التي تدعم المليشيا سياسيا وعسكرياً.

الرئيس الغيني رحب بزيارة البرهان وقال انها اول زيارة لرئيس سودني لغينيا مؤكدا استعداد بلاده لدعم جهود وقف الحرب في السودان.

الرئيس جوليوس مادا بيو ريئس جمهورية سيراليون قال ان زيارة الرئيس البرهان لسيراليون ستدفع بعلاقات التعاون بينهما الي آفاق رحبة بما يحقق المصالح المتبادلة، وأكد عزم بلاده على دعم الجهود الجارية لحل الأزمة السودانية.

أثناء زيارة الرئيس البرهان للسنغال عقد قمة ثنائية مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي تناولت علاقات التعاون بين البلدين واوجه تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي تواجه القارة الافريقية.

واكد الرئيس السنغالي حرصه على مواصلة الجهود لانهاء الأزمة السودانية مؤكدا دعمه لقضايا السودان في المحافل الدولية.

اختتم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة جولته الافريقية بزيارة موريتانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وتم عقد مباحثات مشتركة بين الرئيس البرهان والريئس الموريتاني رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق تعزيزها بجانب مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في السودان.

ومجملا نشير إلى ان الرئيس البرهان خلال الجولة قدم تنويرا وشرحا وافياً للقادة في دول غرب أفريقيا عن الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الشعب السوداني وتم توضيح الرؤية الصحيحة لهم بان السودان يواجه غزوا استعماريا جديدا.

مع الاشارة هنا الى إطالة خروج حشود بصورة عفوية في هذه الدول في الشوارع لاستقبال الفريق البرهان معبرة عن فرحتها بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة و تحريرها لمدينة ود مدني.

دوائر دبلوماسية أكدت ان الجولة حققت نتائج مثمرة واتاحت للرئيس البرهان اطلاع القادة في هذه الدول مباشرة على مجريات الأوضاع في السودان وما يتعرض له من عدوان همجي ووحشي من قبل المليشيا المتمردة وأضافت الدوائر الدبلوماسية ان الزيارة كانت فرصة كبيرة لبيان مخاطر مثل هذا العدوان على السلم والامن الأفريقي وقالت من الواضح أن هناك تفهما كبيرا الان لتفاصيل مايجري في السودان وأشارت تلك الدوائر الى ان تزامن الجولة مع انتصارات القوات المسلحة وهذا يعزز ثقة هذه الدول في قوة ومتانة الدولة السودانية وجيشها.