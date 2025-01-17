■ الأصوات المشروخة التي تطالب بطرد المواطنين السودانيين من دولة جنوب السودان لا تعرف خطورة الحماقة التي ترتكبها الآن بحق شعب دولة جنوب السودان قبل السودان ..

■ لن يخسر السودان شيئاً من هذه التصرفات المستنسخة من تصرفات قوي سودانية عميلة وثيقة الصلة بدوائر مخابرات وتيارات يسارية ظلت ولسنوات تخطط لإشعال الفتنة بين السودان وجنوب السودان تحت دعاوي وأباطيل إنتهت جميعها إلي بوار ..



■ الشعب السوداني تأذّي ولايزال يتأذي من بعض أبناء دولة جنوب السودان الذين قتلوا ويقتلون السودانيين العُزّل .. ومع هذا لم تتنادي أي مجموعة من أبناء السودان للمطالبة بطرد الجنوبيين من السودان والذين يتواجد أكثر من 40 ألف منهم في معسكرات مفتوحة بولاية النيل الأبيض وحدها ..

■ فليخجل بعض الموتورين من أبناء دولة جنوب السودان من أنفسهم قبل أن يتجمعوا لمحاصرة سفارة السودان بجوبا ..

عبد الماجد عبد الحميد

