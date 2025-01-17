🔴معركة (كبري 57) هي معركة التحرير الحقيقي

للجزيرة.. فمن هنا بدأ تعافي مشروع الجزيرة، وبدأ تساقط وانهيار كرة ثلج الجنجويد.

⭕حدثني العقيد الياقوت الطيب البشير انه وقائد المقاومة الشعبية جبريل على الطيب بعد انجلاء المعركة وهروب الجنجويد، وجدوا ان الكبري ملغم.. ولكنهم فطنوا لذلك وتم نزع الألغام واستلام الكبري.

⭕فالمليشيا بزرعها للالغام داخل الكبري كانت تهدف إلى تدميره وتدمير المشروع.

⭕وهذا يؤكد ان هذه الحرب هنالك جهات خارجية تديرها، وتهدف الي تدمير البنية التحتية للمشروع.



⭕معظم الكنارات والترع الرئيسية لمشروع الجزيرة تمر عبر هذا الكبري.. وبتحريره سوف تتحرر كل الجزيرة بإذن الله تعالى..

غاندى ابراهيم احمد

