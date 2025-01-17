رأي ومقالات

🔴معركة (كبري 57) هي معركة التحرير الحقيقي

2025/01/17
كبري سوبا1

للجزيرة.. فمن هنا بدأ تعافي مشروع الجزيرة، وبدأ تساقط وانهيار كرة ثلج الجنجويد.
⭕حدثني العقيد الياقوت الطيب البشير انه وقائد المقاومة الشعبية جبريل على الطيب بعد انجلاء المعركة وهروب الجنجويد، وجدوا ان الكبري ملغم.. ولكنهم فطنوا لذلك وتم نزع الألغام واستلام الكبري.

⭕فالمليشيا بزرعها للالغام داخل الكبري كانت تهدف إلى تدميره وتدمير المشروع.
⭕وهذا يؤكد ان هذه الحرب هنالك جهات خارجية تديرها، وتهدف الي تدمير البنية التحتية للمشروع.

⭕معظم الكنارات والترع الرئيسية لمشروع الجزيرة تمر عبر هذا الكبري.. وبتحريره سوف تتحرر كل الجزيرة بإذن الله تعالى..

غاندى ابراهيم احمد
غاندي ابراهيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/17