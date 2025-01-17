رأي ومقالات

حوارى مع أمين عام مركزية الكنابي

2025/01/17
بكري المدني

*حوارى مع أمين عام مركزية الكنابي
– الدكتور جعفر محمدين*
————–
*اتصل بي الدكتور جعفر محمدين رئيس مؤتمر مركزية الكنابي لتوضيح الملابسات المتعلقة بمواقفه من الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة*
*الدكتور جعفر محمدين معرفة قديمة وسبق أن تحاورنا على فضائية ام درمان حول قضية الكنابي واستمر التواصل بيننا ولا زلت عضوا في القروب الخاص بمركزية الكنابي*
*المعرفة أعلاه جعلت الصوت يعلو ويهبط بيني وبين الدكتور جعفر محمدين والصراحة تنفد كالدم من بين الجلد وسعدت حقيقة للنقاط الواضحة على حروف الاستفهام التى وضعها الدكتور جعفر محمدين*
*أدناه إفادات الدكتور جعفر محمدين رئيس مؤتمر مركزية الكنابي والحوار متصل*
*بكرى المدنى*
————–؟
*انا ضد الدعم السريع لأني أعرف تاريخ وحاضر هذه القوات والتى كان ولا يزال أهلى من أكثر ضحاياها في كل مكان بالسودان*
————–؟
*سلوك وثقافة المليشيا لا تشبهنا ولا تمثلنا بأي حال من الأحوال*
————؟
*الخطابات المنشورة على مواقع التواصل بإسمى عن طلب إنضمام وتسليح الدعم السريع لأبناء الكنابي غير صحيحة ومزورة*
————-؟
*موقف الحياد الذي تبناه مؤتمر مركزية الكنابي أثناء دخول الدعم السريع الجزيرة كان بغرض حماية المدنيين من بطش الجنجويد*
—————–؟
*كنت في مواقع سيطرة الجيش وسأعود إليها وهذا هو المكان الذي يناسبني ويشبهني*
—————-؟
*الكنابي قدمت عشرات الشهداء والمئات من أبنائها في صفوف القوات المسلحة والقوات المشتركة ولا يزالون في صف الجيش والوطن ومن شذ منهم يمثل نفسه ويتحمل تعبات موقفه*
—————–؟
*أهل الكنابي كانوا مع الجيش وقبل أن يلتحق به آخرون مثل كيكل!*
————–؟
*نطالب بتطبيق القانون في الانتهاكات التى وقعت بعد تحرير الجزيرة حسب كلام القيادة ونطالب في نفس الوقت بملاحقة اي شخص سرق أو شارك المليشيا والكنابي ليست ملجأ الخارجين على القانون*
——————-؟
*نحن جزء من الجزيرة وجزء من السودان ونحن ضحايا الدعم السريع مثل أبناء شعبنا في كل مكان و قضايانا مطلبية مثلها مثل أي قضايا مجتمعية اخرى*
————؟
*سبق وأن رفضنا محاولات استقطاب الحركات المسلحة لمركزية الكنابي ونرفض اليوم اي موقف مشابه ونحن مواطنين سودانيين تمثلنا مؤسسات الدولة*

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/17