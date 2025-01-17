*حوارى مع أمين عام مركزية الكنابي

– الدكتور جعفر محمدين*

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*اتصل بي الدكتور جعفر محمدين رئيس مؤتمر مركزية الكنابي لتوضيح الملابسات المتعلقة بمواقفه من الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة*

*الدكتور جعفر محمدين معرفة قديمة وسبق أن تحاورنا على فضائية ام درمان حول قضية الكنابي واستمر التواصل بيننا ولا زلت عضوا في القروب الخاص بمركزية الكنابي*

*المعرفة أعلاه جعلت الصوت يعلو ويهبط بيني وبين الدكتور جعفر محمدين والصراحة تنفد كالدم من بين الجلد وسعدت حقيقة للنقاط الواضحة على حروف الاستفهام التى وضعها الدكتور جعفر محمدين*

*أدناه إفادات الدكتور جعفر محمدين رئيس مؤتمر مركزية الكنابي والحوار متصل*

*بكرى المدنى*

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*انا ضد الدعم السريع لأني أعرف تاريخ وحاضر هذه القوات والتى كان ولا يزال أهلى من أكثر ضحاياها في كل مكان بالسودان*

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*سلوك وثقافة المليشيا لا تشبهنا ولا تمثلنا بأي حال من الأحوال*

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*الخطابات المنشورة على مواقع التواصل بإسمى عن طلب إنضمام وتسليح الدعم السريع لأبناء الكنابي غير صحيحة ومزورة*

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*موقف الحياد الذي تبناه مؤتمر مركزية الكنابي أثناء دخول الدعم السريع الجزيرة كان بغرض حماية المدنيين من بطش الجنجويد*

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*كنت في مواقع سيطرة الجيش وسأعود إليها وهذا هو المكان الذي يناسبني ويشبهني*

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*الكنابي قدمت عشرات الشهداء والمئات من أبنائها في صفوف القوات المسلحة والقوات المشتركة ولا يزالون في صف الجيش والوطن ومن شذ منهم يمثل نفسه ويتحمل تعبات موقفه*

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*أهل الكنابي كانوا مع الجيش وقبل أن يلتحق به آخرون مثل كيكل!*

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*نطالب بتطبيق القانون في الانتهاكات التى وقعت بعد تحرير الجزيرة حسب كلام القيادة ونطالب في نفس الوقت بملاحقة اي شخص سرق أو شارك المليشيا والكنابي ليست ملجأ الخارجين على القانون*

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*نحن جزء من الجزيرة وجزء من السودان ونحن ضحايا الدعم السريع مثل أبناء شعبنا في كل مكان و قضايانا مطلبية مثلها مثل أي قضايا مجتمعية اخرى*

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*سبق وأن رفضنا محاولات استقطاب الحركات المسلحة لمركزية الكنابي ونرفض اليوم اي موقف مشابه ونحن مواطنين سودانيين تمثلنا مؤسسات الدولة*