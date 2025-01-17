رأي ومقالات

الانتقام من المواطنين شرق وجنوب الجزيرة

2025/01/17
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□□ الانتقام من المواطنين شرق وجنوب الجزيرة.
□ هاجمت بقايا مليشيا آل دقلو الارهابية الهاربة من مدني، عدة قرى فى شرق وجنوب ولاية الجزيرة، وقتلت وجرحت أمس اكثر من 30 شخصاً.

□ حيث داهمت قوة من الرعاع قرى شمال ود راوه، منها البشاقرة شرق والمقاريت واطلقت النار عشوائياً على المواطنين.

□ وداهمت قوة اخرى قرية الخيران قرب ابو قوتة وقتلت اكثر من 10 مواطنين وجرح عدد من المدنيين العزل.

□ المجموعات المرعوبة من هزيمة مدني تسللت إلى قرى الجزيرة المفجوعة لمزيد من البطش وتنفيس الغضب والتعويض النفسي فى الابرياء، وسرقة ما تبقي لدى المواطنين.
○ حفظ الله البلاد والعباد…

: د. ابراهيم الصديق على

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