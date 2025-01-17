■ أوضاع مأساوية وكارثية يعيشها السودانيون بمدينة بور بولاية جونقلي .. السودانيون هناك يتعرضون منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وحتي اللحظة للضرب والحرق والرمي بالحجارة والزجاج الفارغ ..

■ تم نقل السودانيين قبل قليل بواسطة عربات تتبع للUN إلي مقر القيادة العامة للجيش ببور لحمايتهم من الهجمات الهمجية والبربرية من متفلتين جنوبيين أتلفوا وحرقوا محال تجارية لسودانيين هناك وسط أنباء عن تعرض عدد من السودانيين لهجمات خطيرة في مناطق بعيدة داخل ولاية جونقلي ..

عبد الماجد عبد الحميد

