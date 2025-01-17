🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..الجمعة 17 يناير

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم

⭕اعتذر اليوم عن كتابة التقرير تضامنا مع ما يحدث لأهلنا بقرية الخيران ريفي ابوقوتة من حصار ومن قتل ومن انتهاكات.

⭕ما تقوم به مليشيا الجنجويد بحق أهلنا بقرية الخيران ريفي ابوقوتة لا يمكن وصفه.

⭕ومن هنا نوجه نداءنا للمؤسسات الدولية والمنظمات والكيانات السياسية التي صمتت عن إدانة ما يقوم به جنود المليشيا تجاه أهلنا العزل بقرية الخيران.

⭕كما ندعو قوات الجيش الي مواصلة حملات التحرير وانقاذ اهل منطقة ابوقوتة والخيران من ما تمارسه المليشيا في حقهم من قهر واذلال.

#حسبنا الله ونعم الوكيل..

#نصر من الله وفتح قريب

🔴الخيران – ابوقوتة.. الجرح الدامي والنزيف المستمر..

✒️غاندي إبراهيم.. يكتب..

⭕في لحظة تحول كل شيء، لم تعد الخيران تلك القرية الوادعه صرة قرى منطقة ابوقوتة هي ذات القرية.

⭕فلقد استباحها الجنجويد، وجعلوا أهلها بين قتيل وجريح ونازح ومفقود… لم نستطيع ان نحصي عدد القتلى والجرحى فكل مرة نسمع بشهيد جديد.

⭕مارس الجنجويد كل غبن وانتقام على الجيش السوداني في أهل الخيران، انتقموا من الأهل بوحشية وبربرية لم يتركوا كبير مسن او صغير في سن الفطام.

⭕حتى الشارد والهارب من وحشيتهم لم يتركونه، سوا ان كان رجل كبير في السن او امرأة تحمل عصاة تتوكأ عليها.

⭕حتى لحظة كتابة هذا المقال المليشيا متواجدة بقرية الخيران ريفي ابوقوتة، وتبطش بالجميع، وتقوم بحملة نهب واسعة لكل شئ، واستقرت بالقرية تماماً.

⭕تأخرنا في الكتابة عن الخيران لأن المعلومات التي ترد إلينا كانت متضاربة، ولكن جرحها بالتأكيد دامي، الخيران لمن لا يعرفها هي أكبر قرية بمنطقة ابوقوتة ويسكنها حوالي عشرة الف نسمة، وتملك عدد كبير من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

⭕مازال الأمل يحدو الجميع في أن تتحرك قوات الجيش لتلحق بما تبقى من الخيران وقرى ابوقوتة المهددة بالاجتياح الانتقامي من مليشيا لا ترحم… فالوضع بقرى منطقة ابوقوتة الان كارثي للحد البعيد.

#حسبنا الله ونعم الوكيل..

#تقبل الله شهداء الخيران وشفى الجرحى وأعاد المفقودين.