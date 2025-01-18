محمد أبوزيد كروم يكتب: كل هذا الصراخ من مدني.. فكيف صراخ الخرطوم!!

لن يهدأ أهل الشر دون أن يروا السودان وهو يسقط أرضاً، فبعد مدني المنصورة، بدأت شعارات استهداف أهل الكنابي بالجزيرة، ففشلت الحيلة، ثم جاء بعدها استهداف مواطني دولة جنوب السودان بولاية الجزيرة ، ولا أعرف ما الذي يُبقي الأجانب في مناطق الحرب مثل مدينة مدني!! ثم لم تصمد قصة استهداف مواطني دولة جنوب السودان في السودان خلال اليوم، حتى بدأت مسلسلات استهداف السودانيون في جنوب السودان عبر التحريض عليهم من أبواق الشيطان..

ومع كل هذه الحملات يمكنك ملاحظة التصعيد الإعلامي الذي تقوده قيادات العمالة من أتباع(قحت وتقدم) مثل ما كتبه المدعو إبراهيم الميرغني، وحمدوك، وبقية كومبارس الحاضنة السياسية لمليشيا الدعم السريع.

ثم أختتمت هذه المؤامرة بإصدار عقوبات لا قيمة لها من أمريكا ضد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش.

كل هذا الصراخ سببه تحرير مدني فقط .. فما الذي ستفعلونه عندما يسحقكم الجيش في الأيام المقبلة في الخرطوم عبر متحركات الموت التي لا تحصى ولا تعد!!؟؟

لقد جرب أعداء الخارج، وعملاء الداخل، كل حيل التركيع ضد السودان، والسودانيين، وفشلوا .. فما الذي في جرابكم أكثر مما رأينا!!

محمد أبوزيد كروم