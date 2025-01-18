والفرحةُ تعم كل أرجاء بلادنا، والسعادةُ تغمر جميع أبناء الوطن، أطلق القاٸد الفريق إبراهيم ألماظ ، بشریٰ جديدة من فاشر أبْ زكريا، فلم ندري بأَيَّهما نُسَر

بتحرير مدني السنِّي أم بتطهير الفاشر أبوزكريا من رجس الجنجويد وتدمير مدفعياتهم التی روعوا بها السكان الآمنين، ودمروا بها قصر السلطان علی دينار الأثري، الذی أُعيد ترميمه فأصبح واحداً من أهمَّ معالم الآثار، التی تُزار، وكان لابد للمليشيا أن تستهدف المعالم التاريخية أو المتاحف الأثرية فی كل السودان، فالمليشيا من الغوغاء الذين لا تاريخ مشرِّف لهم، ولا أصل لهم، ولا وطن لهم ولا دين لهم٠

وقد سعدنا أيُّما سعادة بكلمات الفريق إبراهيم ألماظ وهو يُعَبِّر عن جماهير الشعب السودانی كافَّةَ، ويعلن: إن ما قامت القوات المسلحة والقوات المشتركة فی الفاشر هو نهاية المليشيا فی ولايات دارفور، ويبَشِّر بالإنتصارات القادمة، في كل محاور القتال، ويبارك للقاٸد العام رٸيس مجلس السيادة وأركان حربه، وحكومته، نتيجة الاستفتاء العفوي الذی يٶكد التفاف الشعب حول جيشه وقواته المشتركة وجميع القوات النظامية والمستنفرين، ويعلن تأييد الشعب لقيادته التی تحمي حِمَیٰ الوطن وتصون أرضه وعِرضه، وتٶكد عِزته، وتبني مستقبل أجياله٠

كانت إطلالة القاٸد الفريق إبراهيم ألماظ، معبرةً عن الوحدة الوطنية فی أعلیٰ تجلياتها، لوحة تمثل الوحدة فی التنوع، وتُظهر التعاضد والتكافل الذی تتفرد به الأمة السودانية بعيداً عن تخرصات المرجفين الذين لا يريدون بنا ولا ببلادنا خيراً، وتجيب علی الإشاعات التی أطلقتها موقايات القحاطة (الله يكرم السامعين) ومحاولتهم الباٸسة لدقِّ إسفين العنصرية بين مكونات المجتمع السودانی باستغلال تصرفات فردية تجاه الكنابي، وجَّه السيد القاٸد العام بإجراء التحقيق فيها لإستجلاء الحقيقة بلا مزايدات سياسية.

القوات المشتركة، تُقَدَّم في كل محاور حرب الكرامة،أرتالاً من الشهداء، مثل الذين تقدمهم القوات المسلحة، وقد نعت حركة العدل والمساواة، الشهيد العمدة جابر قاٸد إستخبارات محور الصحراء، تقبله الله فی عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُنَ أولٸك رفيقاً.

شكراً للقوات المشتركة (مورال فوق)، وتقبل الله منهم تأديبهم للعُصاة كما كان يفعل السلطان علی دينار، أب زكريا (أدَّاب العاصي) وهنيٸاً لهم بالنصر المٶزر والفتح المبين، ونقول للمليشيا (هوي تَرا فاشر ده زِبدة فوق أنَافْ أسد، تعالوا ألحَسُوا، كِن تقدروا!!)، وليهنأ سكان الفاشر بالأمن والسلام، وليعم السلام كل أرجاء السودان ومشتركة فوق، والجيش فوق وأبو طيرة فوق والأمن فوق.

-النصر لجيشنا الباسل.

-العِزة والمِنعة لشعبنا المقاتل.

ِ-الخِزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

محجوب فضل بدري