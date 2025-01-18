يجب حل وحظر حزب المؤتمر السوداني باعتباره حزباً مهدداً للأمن القومي وداعماً للتمرد ومؤججاً للنزاعات والفتن مع دول الجوار. ما يقوم به حزب المؤتمر السوداني يتجاوز إطار الفعل السياسي المشروع، ويصل إلى التآمر ضد الدولة..

التحريض المباشر وغير المباشر الذي يتبناه خالد سلك وبقية الأعضاء يندرج بالتاكيد ضمن إطار الحرب ضد السودان وانتهاك قوانينه الوطنية..

تأخرت الدولة في حل وحظر الحزب واجتثاثه وتصنيفه حزباً معادياً ساهم منسوبوه وقيادته في إلحاق أضرار كبيرة بالسودانيين أدت إلى تشريدهم والاعتداء عليهم ، يجب على الدولة أن تتحرك بأسرع وقت لوقف هذا الإجرام ومحاكمة قياداته ومنسوبيه .

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” المؤتمر السوداني يوجه عضويته بفرعية فرنسا للقيام بمظاهرة تندد بانتهاكات الجيش ”

المؤتمر السوداني الذي صمت صمت القبور عن جرائم الميليشيا في الجنينة والجزيرة، يعود لممارسة مهنة الدعارة السياسية، ليثبت لحلفائه أنه خبير في العهر السياسي ومحترف في القوادة الحزبية والمظاهرات المصنوعة والخيانة المدفوعة. حزب لا يتورع عن بيع جسده وعرض خدماته المنحطة. هذا الحزب الشيطاني يجب أن يتم سحقه واجتثاثه ونفيه من الوجود .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي