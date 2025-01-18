المئات من الجنوبيين يقاتلون في صفوف الميليشيا، استولوا على منازلنا ونهبوا أموالنا وقصفوا مبانينا بمدفعيتهم الثقيلة، وقتلوا إخواننا وجنودنا، ومع كل هذه الجرائم لم يسجل أي اعتداء من السودانيين على أي جنوبي في أي منطقة، ولم ترصد أي حادثة ضدهم طيلة شهور الحرب ..

الآن وبعد كل هذا الصمت الذي التزمه السودان تجاه مشاركة المرتزقة في جرائم الميليشيا، يدفع السودان ثمن هذا الصمت باستهداف مواطنيه في جوبا ، هذا الاستهداف الذي تغض حكومة الجنوب الطرف عنه، بل وتستثمر فيه لصياغة رواية معادية للسودان مدعومة بتدخل إماراتي يسعى لتحييد موقفها تجاه الحرب واستخدامها كقاعدة انطلاق ضد السودان ..

على جنوب السودان أن يدرك أن مصلحته في الحفاظ على علاقات جيدة مع السودان، وأن استقرار الأوضاع في السودان يعود بالمصلحة عليه وعلى مواطنيه، وعليه ألا يتهور ويضحي بمصالحه الاستراتيجية ويتاجر بها من أجل أموال إماراتية ستصبح بالتأكيد خصماً عليه .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البيلي

