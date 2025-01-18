سوق الإدانة!

حمدوك تجاوز مجزرة ود النورة والسريحة وود العشا والهلالية، وتدوين الفاشر المستمر، وكثير من مجازر المليشيا ضد الشعب وكتبت اليوم عبر صفحته بفيسبوك يدين انتهاكات الجيش حتى لا يفوته سوق الخونة الرخيص.

أخر بوست في صفحة حمدوك التي يبلغ عدد متابعيها مليون متابع قال فيه (تشرفت بلقاء وزير الخارجية التشادي).

أهم لحمدوك أن يتشرف بلقاء التشادي الداعم الأبرز لقتل الشعب السوداني أكثر من يدين مجزرة ود النورة أو قتل الأبرياء في الفاشر، لأن الفاعل هنا حليف إدانته محرمة في سوق النخاسة السياسية وفضاء الخيانة الوطنية.

محمد أزهري