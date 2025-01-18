🔴الوضع بولاية الجزيرة.

⭕تم تحرير كامل محلية جنوب الجزيرة ومحلية مدني الكبري ومحلية ام القرى وجزء من محلية الحصاحيصا، بالإضافة إلى محليات المناقل والقرشي.

⭕المليشيا تتواجد الان في جزء كبير من محلية الحصاحيصا ومحلية شرق الجزيرة بالإضافة إلى محلية الكاملين…يعني في ثلاث محليات من جملة ثمانية محليات وهو نجاح وانتصار كبير تحقق بفضل الله وثبات وجسارة القوات النظامية والمستنفرين.

⭕المليشيا في متبقي المحليات تقوم حاليا بعمليات انتقامية ووحشية كبيرة جدا، وتبطش بالمواطنين بلا هوادة، في معظم المناطق التي تسيطر عليها خاصة قرى اربجي وقرى مدينة ابوعشر والتي وكل القرى التي تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم ومدني، وقرى منطقة ابوقوتة والربع العوامرة، حيث يقوم جنود المليشيا بنهب كل شيء، مع عمليات قتل عشوائي للمواطنين.

⭕واضح ان المليشيا لا تفكر حاليا سوي في النهب والشفشفة لكل شئ ومن ثم الهروب، وقليل من قواتها الذي يريد القتال.

⭕قوات الجيش تواصل استعدادها وانتشارها في ارتكازاتها المتقدمة بمناطق شرق الجزيرة وشمال الجزيرة وشمال غرب الجزيرة، وتقف على اهبة الاستعداد في انتظار التعليمات الاخيرة.

⭕الجيش ينتشر..

⭕قوات الجيش بشمال وشرق وغرب الجزيرة، تنتشر انتشار كثيف، تمهيدا لتحرير الجزيرة والخرطوم.

⭕على الجنجويد في متبقي مدن الجزيرة تجهيز أنفسهم للهروب او الموت، لا خيار ثالث.

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

