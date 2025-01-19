لقد فاقوا خيال الشر، أتحدث عن السياسيين من جماعة تقدم الذين روجوا لقصة استهداف خاص للجنوبيين يحدث في السودان، غير صحيح فالجنوبيون هنا نزحوا مثل غيرهم نحو مناطق الجيش. أما المرتزق المقاتل فيحسم بشدة ويمثل نفسه فقط، حتي ولاية الجزيرة لا تحوي جنوبيين كثر لمن يعرف تركيبتها جيدا.

هؤلاء أشرار ومرضى كارهون للسودان والسودانيين.

أتفق تماما مع من يقول أن هناك نشاط إعلامي مضاد لإحداث الفتنة ضد السودانيين في الجنوب، على منصة إكس يمكنك ملاحظة هذا الأمر بوضوح، هي مؤامرة لها أذرع داخلية مثل جماعة تقدم وعنصرية المليشيا، لكن سيد التآمر هو محور الشر في الإقليم.

هشام عثمان الشواني