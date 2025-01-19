رأي ومقالات

🔴 ظهور دقلو: هل هو تمويه أم لفت إنتباه

2025/01/19
عبدالرحيم دقلو
عبد الرحيم حمدان دقلو

لا أعتقد أن ظهور عبدالرحيم دقلو قائد ثاني مليشيا الدعم السريع جاء سهواً ، بل اظن أنه أمر مقصود فى حد ذاته ، حيث ظهرت ثلاثة مقاطع ، واحدة مع الاسير ، وأخرى مع مجموعة من عساكره وصوته واضح ، وثالثة لتوجيهات اثناء سير المعركة..

والرجل الذي ظل مختفياً من الأنظار منذ مهاجمة بابنوسة فى يونيو العام الماضي ، فان السخاء فى توفير صوره ولقطاته ذات هدف ، ويمكن تخمين عدة نقاط:

– أولاّ : اعطاء حركة تعبئة لقوات المليشيا وتماسكها ، ولإعادة إحياء وانعاش دوره مساهمته فى المسرح ، وربما جاءوا مع ثقة بالإنتصار نظراً لحجم المتحرك (أكثر من 540 مركبة قتالية) ، وارادوا ظهور عبدالرحيم كقائد ميداني..

– ثانياً: تعويض نفسي ، لخسارة معركة الزرق ومعركة مدني ، وهذا الظهور لتحديد دائرة إهتمام جديد للمليشيا.. وتناسى ما جرى فى الجزيرة والخرطوم.. وخاصة ان بعص المصادر اشارت إلى وجود عبدالرحيم وعثمان عمليات فى مسرح الأحداث بالجزيرة..

– وثالثاً: لا يمكن إستبعاد (التسريبات) الاخرى عن وصول قائد المليشيا حميدتي إلى الخرطوم ، وجاء هذا الظهور لصرف الانظار عن وجوده ، إلى حين معالجة (تفكك) عناصره فى الجزيرة والخرطوم.. وهو خيار وارد..

ونقطة اخيرة مهمة فى سياق كل ذلك ، أن خيار المليشيا اصبح فى دارفور ، والتركيز على الفاشر ومن اجل ذلك تأمين الحدود مع ليبيا ، واعادة الاعتبار لخسارة منطقة الزرق..
حفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق
د.ابراهيم الصديق على
19 يناير 2025م

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