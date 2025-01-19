القطينة الغربية … الهلبة … نفس المنطقة !!

أشار الصحفي مزمل أبو القاسم إلى توجه شاحنات بكميات ضخمة ومريبة من المواد الغذائية من كوستي إلى الهلبة وأشار الصحفي غاندى ابراهيم احمد إلى هجمات الدعم المتمرد ضد قرية القطينة الغربية.

هذه الإفادات التي تبدو معزولة ومتفرقة مقروءة سويا وجغرافيا تتحدث عن نفس المنطقة شمال غرب مدينة الدويم والمسافة بين الهلبة التي لا تزال صامدة والقطينة الغربية حيث المذبحة بضعة كيلومترات ومن الهلبة بضعة كيلومترات غربا لتصل الطريق القومي بين بارا وأم درمان.

الهلبة نفسها تعرضت لهجمات منذ بضعة أشهر.

أما جبال عرشكول حيث الحامية ففركة كعب من كل هذا المولد ، وأعذروني لكلمة مولد فهذه المنطقة جنوب أم درمان وجنوب غرب أم درمان تبدو متاحة ومستباحة والدعم المتمرد ماخد فيها راحته عالآخر !!

لا علاقة بين القطينة الغربية والقطينة ست الإسم حيث ترتكز القوات المتمردة منذ أكثر من عام وتتخذها قاعدة لشن هجماتها واستباحاتها منذ أكثر من عام.

القطينة الغربية تسمى أيضا القطينة عرشكول.

تخريمة : ليس من مسئولية ولا إختصاص القوة المشتركة دعوة أبناء ود مدني للعودة فهذا إختصاص حكومة الولاية بعد التنسيق مع القوات المسلحة ، والعجيب أن الدعوة منشورة في حساب (سونا) !.

قلبي يوجعني ، وأمس نصحني الطبيب بتجنب شد الأعصاب.

نصر من الله وفتح قريب.

#كمال_حامد 👓