صاحب العقل يميز هل المليشيا الي زيادة ام الي اضمحلال؟؟

الدعم السريع امس قالب كل الميديا قال عندهم 400 عربية في متحرك اسموه الطوفان قالوا جاية من ليبيا بقيادة عبد الرحيم دقلو

🚨نجي للحساب

◼️المليشيا دي في بداية الحرب كان بجيها عبر الطريق الغربي لحدي امدرمان دي فزع واحد من 300 عربية وجاها فزع مرتين 500 عربية وكله الحمدلله انتهي الي صورة قوات المليشيا اليوم مجرد مجموعات هاربة ومشتتة..

◀️ – اولا متحرك مرفعين كبس اخو بقيادة جمعة دقاش من 400 عربة وتحرك من عد الفرسان

◀️- ثانيا متحرك قجة الذي كانت فيه 500 تاتشتر

◀️- ثالثا متحرك النخبة عجال لاقن من 300 تاتشر وزيادة كذلك

◀️- رابعا متحرك جلحة

زايد متحركات المعارضة التشادية والمرتزقة والمستنفرين الذين كانوا ياتون بالشاحنات طمعا في الغنايم

⭕️- كل المتحركات دي مجموعها اكتر من 2000 تاتشر انضمت كفزع وموجات دعم واسناد الي اكثر من 60 الف جندي كانوا في الخرطوم صبيحة 15 ابريل ومعاهم 2000 تاتشر داخل الخرطوم صبيحة الحرب بالاضافة الي مدرعات ودبابات لاعد لها وصورايخ كورنيت

✅- الحمدلله وكل دا اصبح اثرا بعد عين.. بفضل الله ومن ثم بفعل طاحونة الجيش التي طحنتهم ببطء

♦️متحرك الطوفان بتاع عبد الرحيم كل مافيه 400 عربة و دي زمان كان برسلوها مع جلحة او مع قجة كل اسبوعين

♦️- هسي دي بقت انجاز لعبد الرحيم دقلوا ودا بعد غياب 6 شهور في الصحاري تلقيط المرتزقة ..

♦️وصاحب العقل يميز هل المليشيا الي زيادة ام الي اضمحلال؟؟

✅ الحمدلله المشتركة والطيران فرتقوا ليهم متحركهم وشتتوه في الصحراء.

Alnour Sabah

