رأي ومقالات

قوات المليشيا تواصل التراجع والانسحاب

2025/01/21
غاندي ابراهيم

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..الاثنين 20 يناير 2025
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕قوات الجيش بمحور بحري تحقق انتصارات باهرة وتواصل التقدم بهذا المحور وقوات المليشيا تواصل التراجع والانسحاب.
⭕الخيران ابوقوتة وعدد من قرى المنطقة حره كما ينبغي لها.
⭕جبل اولياء الطيران الحربي يقصف تجمع للمليشيا غرب الخزان.
⭕قوات الجيش والمشتركة تؤكد قتل 870 جنجويدي وتدمير 70 عربه قتالية واستلام 85 إلية عسكرية بحالة ممتازة في معارك محور الصحراء الاخيرة.
⭕هاجمت صباح اليوم مليشيا الجنجويد قرية خلاوي ودالفادني محلية الحصاحيصا، وإستشهد شاب من القرية وإصابات متفاوتة لعدد من أبناء القرية، وحالات نزوح كبيرة لسكان القرية.
⭕ مليشيا الجنجويد تقوم بإغراق منطقه قوز احمد نور وقرية عبد الرحمن وقرية مريود ريفي المسلمية بالمياه وانهيارات كبيرة للمباني بتلك القرى .
⭕الجيش يصد هجوم للمليشيا على الذخيرة وأخر على مجمع الرواد جنوبي الخرطوم ويحدث خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.
⭕الكل في انتظار تعليمات اطلاق الطلقة الاخيرة على المليشيا وبدء عمليات الكسح الشامل وطرد المليشيا من شمال وشمال غرب وشرق الجزيرة.
#نصر من الله وفتح قريب

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