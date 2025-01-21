قوات المليشيا تواصل التراجع والانسحاب

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي..الاثنين 20 يناير 2025

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕قوات الجيش بمحور بحري تحقق انتصارات باهرة وتواصل التقدم بهذا المحور وقوات المليشيا تواصل التراجع والانسحاب.

⭕الخيران ابوقوتة وعدد من قرى المنطقة حره كما ينبغي لها.

⭕جبل اولياء الطيران الحربي يقصف تجمع للمليشيا غرب الخزان.

⭕قوات الجيش والمشتركة تؤكد قتل 870 جنجويدي وتدمير 70 عربه قتالية واستلام 85 إلية عسكرية بحالة ممتازة في معارك محور الصحراء الاخيرة.

⭕هاجمت صباح اليوم مليشيا الجنجويد قرية خلاوي ودالفادني محلية الحصاحيصا، وإستشهد شاب من القرية وإصابات متفاوتة لعدد من أبناء القرية، وحالات نزوح كبيرة لسكان القرية.

⭕ مليشيا الجنجويد تقوم بإغراق منطقه قوز احمد نور وقرية عبد الرحمن وقرية مريود ريفي المسلمية بالمياه وانهيارات كبيرة للمباني بتلك القرى .

⭕الجيش يصد هجوم للمليشيا على الذخيرة وأخر على مجمع الرواد جنوبي الخرطوم ويحدث خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

⭕الكل في انتظار تعليمات اطلاق الطلقة الاخيرة على المليشيا وبدء عمليات الكسح الشامل وطرد المليشيا من شمال وشمال غرب وشرق الجزيرة.

#نصر من الله وفتح قريب