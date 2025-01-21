الصمت الجبان!

*إصرار المليشيا المجرمة على قصف محطات الكهرباء في عدد من الولايات يمثل جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية جديدة، تعرض بها مليشيات آل دقلو المجرمة حياة ملايين المدنيين العُزّل لخطر الموت جوعاً وعطشاً، فالكهرباء قرين الحياة عند البشر حالياً، وغيابها يعني خروج محطات المياه عن نطاق الخدمة وتعريض ملايين المواطنين لخطر الموت عطشاً، ويعني حرمان ملايين المواطنين من الخدمات الصحية والعلاج وتوقف العمليات الجراحية وفساد الأدوية التي تحتاج إلى تدابير معينة للحفاظ على فعاليتها (مثل الأنسولين الذي يستخدم في علاج مرضى السكر)، ويعني حرمان ملايين المواطنين من خدمات الإنترنت والاتصالات ومنعهم من استخدام التطبيقات البنكية في شراء احتياجاتهم اليومية، وهي جريمة حرب وإبادة جماعية شنيعة ترتكبها المليشيا مع سبق الإصرار والترصد كل يوم، وتخالف بها نصوص القانون الدولي الإنساني وكل القوانين الوطنية والدولية، وتنتهك بها قواعد الاشتباك التي تنص على ضرورة التمييز في كل الأوقات بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتحرِّم استهداف الأعيان المدنية، وبين المقاتلين والمدنيين.. يجب على وزارة الخارجية أن تخاطب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والإيقاد وكل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتطلعهم بكل تفاصيل هذه الجرائم الشنيعة، وتوضح لهم حجم الاستهداف الذي يتعرض له شعب السودان من مليشيا إرهابية متمردة ومجرمة لم تترك جريمةً إلا ارتكبتها في حق أهلنا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، وبمعاونة مفضوحة من قوى دولية وإقليمية مجرمة، اختارت أن تعين المليشيا على قتل أهل السودان بالسلاح والدعم المادي والإعلامي والسياسي تارةً، وبالصمت الجبان على هذه الجرائم المنكرة تارةً أخرى!*

د. مزمل أبو القاسم