إبراهيم عثمان: الابتزاز بالتدمير

□ بعد محطة سد مروي، ومحطة سدي نهر عطبرة وسيتيت، ضربت الميليشيا الإرهابية محطة كهرباء دنقلا التحويلية بمسيرة وأصابتها بأضرار.

□ تظن الميليشيا أن رد فعل الشعب سيكون مثل رد فعل حلفائها: الصمت المتواطيء عن هذا التخريب، وانتظار نجاح خطتها القائمة على الابتزاز بالتخريب والتشريد والإرهاب، والقول بأن: ( الحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد منطقة آمنة في السودان على عكس ما يروج له البعض زوراً ) كما قال خالد عمر يوسف في معرض دفاعه عن مطالبتهم بالتدخل العسكري الأجنبي.

□ لكن الميليشيا الغبية تجهل أن كل حريق تشعله يحرق مشروعها قبل المنشأة المستهدفة، وأن رد الفعل الموحد للشعب، سيكون على النقيض من رد فعل حلفائها المتواطيء: المزيد من الإدانات المغلظة، والصمود، والعزيمة على هزيمتها.

إبراهيم عثمان