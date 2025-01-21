محمد أبوزيد كروم: عندما تهدد المليشيا بالفاشر!!

هل كانت حربكم، وقتلكم، وسحلكم، ونهبكم، واغتصابكم، وتدميركم منذ 15 أبريل للسودان والسودانيين بالمشاورة!!؟؟

ما الجديد للتحذير والتهديد بدخول الفاشر الان!! هل كل ما فعلتوه لعشرين شهراً من القصف والتدمير والقتل في الفاشر كان بالإذن أو الشورى !؟ أو راعيتم فيه أخلاق أو قيم !!

إن مليشيا ال دقلو فعلت ما لم يسبقها عليها بشر في تاريخ الإجرام والدموية والإرهاب في السودان..

فلماذا تهدد المليشيا الان .. الفاشر واضحة الموقع ، ومعلومة الظرف، ولا جديد فيها أو عليها، وأهل الفاشر الصامدة شعبها، وجيشها، ومشتركتها، قد بذلوا أرواحهم فداءً لقيم الرجولة والوجود حفاظاً على الأرض والعرض فما الذي يخيفهم الآن!!

الفاشر التي (طحنتكم، وشتتكم) تعلم أن معركتها مستمرة وباقية، ووجودية، وهي معركة قائمة مثلها مثل مدني، وسنجة، والأبيض، والخرطوم، معركة الموت فيها شهادة، والحياة فيها عزة، وإن استطعتم إلى الفاشر وصولاً فمن الذي قال أنها غير معركة وخياراتها نحن أو أنتم!!

إن أسلحة الإمارات وسياراتها، ومرتزقة غرب أفريقيا لن يصنعوا لكم انتصاراً، فهذه هي معركة القضاء على ال دقلو ومن معهم من المرتزقة والحواضن والمتعاونين، فمرحباً بكم في حتفكم..

الفاشر تنتظركم ..

محمد أبوزيد كروم