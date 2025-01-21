حاج ماجد سوار يكتب: الخطة (ب).. إستهداف محطات الكهرباء

مواصلةً لتنفيذ الخطة (ب) قامت مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم بإستهداف المحطة التحويلية لكهرباء (دنقلا) بالمسيرات و ألحقت بها أضراراً جسيمة ، و كانت قد سبقتها بإستهداف الخط الناقل لكهرباء (سدَّي نهر عطبرة و ستيت) بالقرب من مدينة (الشوك) بولاية القضارف أول أمس ، و قبل نحو أسبوع إستهدفت المحطة التحويلية الناقلة لكهرباء (سد مروي) و من قبلها المحول الخاص بتوزيع كهرباء (مدينة مروي) و القرى و المناطق المجاورة لها !!

الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات تقدر بملايين الدولارات بالإضافة إلى أنها في كل مرة تؤدي إلى إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما يؤثر على حياة و يؤدي إلى إنقطاع مياه الشرب و إلى توقف العمليات و غرف العناية و غسيل الكُلى في المستشفيات و تتسبب في العديد من الوفيات !!

من جانب آخر فقد قامت المليشيا خلال اليومين الماضيين بمجاز و انتهاكات فظيعة حيث قتلت عشرات المدنيين العُزَّل في منطقة القطينة الغربية بولاية النيل الأبيض و في بعض مناطق محلية الحصاحيصا و شمال ولاية الجزيرة التي هربت إليها أمام تقدم القوات المسلحة شمالاً بعد إكمال تحرير محليات جنوب الجزيرة و مدني الكبرى و أم القرى و مناطق كثيرة في شرق الجزيرة !!

إن ما تقوم به المليشيا هذه الأيام من جرائم حرب و انتهاكات في حق المدنيين و استهدافها للمنشئات و المرافق الخدمية بالإضافة إلى سجلها الحافل بالمجازر و الإبادة الجماعية و التصفية العرقية منذ بداية الحرب في كل المناطق التي دخلتها يستوجب مزيد من الضغوط على دولة الإمارات التي ما تزال حتى اليوم تمدها بالسلاح و العتاد و (المسيرات) التي أثبتت التحقيقات أنها يتم توجيهها بواسطة قمر صناعي إماراتي و يقوم بإطلاقها أطقم خبراء و مرتزقة أجانب ، كذلك لا بد من الضغط على دولة تشاد التي ما تزال تفتح مطاراتها و حدودها لإدخال السلاح الإماراتي الذي يقتل شعبنا و يدمر منشئات و مرافق بلادنا !!

و على وزارة الخارجية أن تعد ملفاً خاصاً بالجرائم الأخيرة لتعزز بها الشكاوى المقدمة أمام مجلس الأمن ضد الدولتين !!

من ناحية أخرى فمن المؤكد أن قواتنا المسلحة قد وضعت الخطط و الخيارات المناسبة للتصدي لهذه الهجمات و للردع !!

حاج ماجد سوار