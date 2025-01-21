مسيرات الكهرباء

نرى بأن الحرب في آخر الحروف الهجائية. لقد تمكن الجيش وشعبه العظيم من إفشال كل الخطط: (أ. ب. ج. د….إلخ). بل هناك استعداد تام من الشارع للوصول لآخر حرف مع هؤلاء الأوباش متمثل في حرب العصابات (قطاع الطرق). المتابع هذه الأيام بعد هلاك غالبية العنصر البشري – وكما صرح أكثر من قائد ميداني بأن غالبية ما تبقى منهم أجانب – لجأ التمرد لسلاح المسيرات. ومن الملاحظ نجد قطاع الكهرباء هو المستهدف في خطة الحرب الآنية. قبل أيام تم ضرب سد مروي أكثر من مرة. وقبل يومين كانت محطة الشوك ضحية لتلك الهمجية. وليلة البارحة محطة دنقلا. لكن لتعلم المرتزقة بأن كل ما تقوم به لا يعدو في نظر الشارع غير فرفة مذبوح. فالشعب قادر بعون الله أن يعيد لدولته سيرتها الأولى مهما كان حجم التآمر والتحديات. عليه نجزم بأن العمليات الصبياتية لا تزيد الشعب إلا قوة وتماسكا. وخلاصة الأمر لنكن ناصحين للأجهزة الأمنية بأن الخلايا النائمة التي تسللت من المناطق المحررة. وكذلك الطابور الخامس العامل في محططات الكهرباء هذه. هم من يرفع الإحداثيات لهؤلاء الأوباش.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٥/١/٢٠