أي منطقة كانت فيها الميليشيا

فالوضع كالآتي

١/ تشريد للأهالي ولا تبقى إلا فئة مغلوب على أمرها تتوقع أن يفعل بها أي شيء كإعتقالهم تارة في الحمامات وتارة في المنهولات وتارة يتم التعرض لهم قتلا واغتصابا لأعراضهم ووو وكل شيء سيء

٢/ نهب العربات و الأشياء الثمينة الذهب و المجوهرات و القروش و ما خف ثمنه وزاد سعره

٣/ بجي دور الشفشافه وديل أحسن منهم يأجوج ومأجوج فعليا ديل بقضوا على الأخضر و اليابس

معظم أميات الكهرباء الفي أحياء الخرطوم تم تشليعها و أخذ النحاس الفيها



أي أثاث بيت بعجبهم بشيلو و الما بعجبهم يا حرقوا يا دمروا يا شالوا جدعو ف الشارع

الكيبولات بتاعت الكهرباء معظمها نهبوها وقلعوها من تحت الواطه وشلعوها عشان النحاس

العربات الما بتدور بتم حرقها في مكانها

يعني ان شاءالله الخرطوم لمن تتحرر المناطق التي تدمرت بفعل الشفشافة أكتر بكتير من التي تدمرت بفعل الأسلحة

فمن الآن أبدأ فكر في انك محتاج عفش من أول وجديد وبل قد يكون شغل تشطيب عديل

ده الحال في معظم مناطق الخرطوم اللهم إلا النذر اليسير

وأكاد أجزم انو ماف بيت أو بقالة أو أي شيء في مناطق الميليشيا سلم من الشفشفة

مصطفى ميرغني

