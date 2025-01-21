عشوائيات Random، Slums

وليست كنابي !

هي المصلح الصحيح وهي مدخل التوصيف القانوني الصحيح والذي هو بداية حل المشكلة وصفة العشوائيات هي المصلح الصحيح Accurate والدقيق Precise بدلا عن كنابي وهي تعريب سوداني لكلمة بصيغة الجمع لكلمة كمبو Camp بالإنجليزية وتعني معسكر مؤقت.

وقد أكدت دراسات الأمم المتحدة أن العشوائيات تهدد مشروع الجزيرة لأنها تتكاثر بإستمرار وبدون ترخيص وتسبب تآكلا وتناقصا في مساحة الأرض الزراعية كما أن نشوئها في جوانب الترع والقنوات يعيق أعمال النظافة الدورية.

#كمال_حامد 👓