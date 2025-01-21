ما يحدث حاليا من انتهاكات ضد المتعاونين سببه الفراغ القانوني، وهو شرعية تحرير، مشابهة للشرعية الثورية التي هدد بعض متحدثيها القحاتة يوما ما بهدم سد مروي.

يجب على المجاهدين والمستنفرين والمقاومين، ألا يكونوا مثل قحت التي سنت هذه السنة السيئة، الأفضل للحكومة تشكيل محاكمات ميدانية ويسمح فيها للمتهم أن يدافع عن نفسه، على الاقل عندما يتم القبض والايداع تهدأ النفوس قليلا.

أو أعيان المنطقة يشكلوا محاكم أهلية ويملئوا الفراغ إلى حين عودة كاملة للمؤسسات العدلية، في هذه الحالة يكون دور المجاهدين مجرد بوليس وضباط سجن بأمر المحاكم الأهلية.

مكي المغربي