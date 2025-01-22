حميدتي كلما تحدث فانه يتكلم بنفسية المظلوم

ويستجدي عطف السامعين وفوق ذلك ويبشر المواطنين بانه يبحث عن السلام والديموقراطية

لكنه في الحقيقة علي طول الخط يستخدم لغة مهادنة مع المواطنين ويعمل علي الارض علي حربهم والتضييق عليهم

– نحن نمد يدنا للسلام.. يضرب مستشفي النو

– نحن ضد دولة 56 يقتل 10 الف من المساليت ويحرق كل قراهم

– نحن ضد الشوايقة يضرب معسكر نازخين زمزم ويقتل العشرات

– نحن عايزين السلام يقفل موية الفاشر ويقتل 200 مواطن في ود النورة

– نحن مع السلام يضرب مستشفي ام درمان بعد صيانته وتجهيزه.

– نحن قلبنا علي المواطن يقتل 600 مواطن في الهلالية

-نحن مع الديموقراطية يضرب سد مروي ومحطات الكهرباء

-!نحن ما تظلمونا بالمتفلتين يضرب كهرباء القضارف ودنقلا

-نحن مع السلام يرتكب مذابح في قري الجزيرة تاني.

– هل لسه في زول عنده شك ان الحرب دي ضد المواطن في المقام الاول

– هل لسه في زول راسه مربع بقوليك الجيش والمليشيا كلهم زي بعض وانه لا للحرب ممكن تمنع المليشيا من المذابح واستهداف المستشفيات ومحطات المياه ؟

– هل لسه في زول مفتكر انه دي حرب جنرالين ؟.

Alnour Sabah

