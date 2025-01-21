التحذيرات من أن إعلان مليشيا الدعم السريع دخول الفاشر خلال ٤٨ساعة تمويها وان الهدف الحقيقي للمليشيا هو الشمال وليس الفاشر -هذه التحذيرات متوقعة ولكنها ليست مقلقة ـ!

متوقعة لأن الشمال ظل عقدة آل دقلو ولقد تحدث بذلك عبدالرحيم قبل الحرب

والحرب فعلا بدأت بالشمال وتحديدا في مروي وكان ذلك قبل حرب الخرطوم بيومين كاملين ولكن مروي الشمال كانت أول مدينة سودانية حسمت المليشيا التى تشتت ما بين النيل ومزارع النخيل ولئن خسر عبدالرحيم دقلو البداية في مروي وهو في أوج قوته فسوف يخسر النهاية وهو بهذا البؤس الذي ظهر به في الصحراء

مروي اليوم أكثر استعدادا من الأمس فالطيران الحربي جاهز والرجال المشاة جاهزون والقوات كلها جيش ومشتركة ومقاومة وعمليات على قلب رجل واحد

بكرى المدنى

