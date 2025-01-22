مناحة الكنابي، وحِزمة الدوابي

غَضَّ النظر عن صِحة الروايات الكثيرة المتداولة عن ما وقع فی بعض الكنابي بولاية الجزيرة، من إنتهاكات!! سواء أن كان (مرتكبها/مرتكبوها) يتبعون للجيش أو للمستنفرين أو للمليشيا أو لمواطنين من أی بقعة من أرض السودان!! أو إنَّ المقاطع المتداولة صحيحة أم إنَّها مفبركة، تعود لأحداث وقعت فی الصومال!! أو كان (الضحايا/الضحية) من السودانيين أو من الأجانب!! فإن الفعل مدان، يوقع فاعله تحت طاٸلة القانون الطبيعي /الشرعي/الطوارئ.

دعونا نقرر ذلك أولاً،ثمَّ لْنَنْظُر فی التفاصيل ثانياً، وقبل ذلك كله دعونا نخاطب (جذور المشكلة) ونعرضها علی قانون الأراضي السوداني، أو علی الأعراف الساٸدة فی الجزيرة وخلافها من بقاع بلادنا!!

فما مِن حربٍ وقعت فی أي بقعة فی العالم علی مرَّ التاريخ إلَّا وكان (الإستحواز علی الأرض) القاسم المشترك الأعظم بين كل تلك الحروب، حتّیٰ غدا ذلك من البديهيات، وقضية الكنابي ليست بِدَعاً من ذلك، وتاريخها فی بلادنا موغل فی القِدَم، واستخدامها كورقة لعب سياسية معروف، وشعار الساسة مشهور حولها تُلَخِصه المقولة (أُكلوا توركم وأدُّوا زولكم)!! فی إشارة واضحة لمسايرة من يحاول إستقطاب سُكَّان الكنابي لصالح حزبه الذی لا يوافق هویٰ الحزب الذی يحملون عقيدته، والمقولة منسوبة للسيد الصادق المهدی، دون الخوض فی التفاصيل!!

لم تصل تسجيلات الأراضي فی عهد المستعمر إلیٰ مناطق شاسعة من السودان مثل كردفان ودارفور، لذا فإننا نجد الوضع هناك يقوم علي الحواكير أی الملكية الجماعية لقبيلة ما، وتعرف بالديار مثل دار(فور) ودار (مساليت). تباهیٰ أحد عربان الشتات فی شارع المدارس بمدينة الجنينة يوم نكبتها المُرَّة فقال وهو يتبختر بسلاحه (تاني من اليوم ما في دار مساليت فی دار عرب بس!!) فَلَخَّصَ بذلك الهدف الإستيطاني من الحرب!!

ولا نجد بالمقابل دار (حلفاويين) ولا دار (دناقلة) ولا دار(شايقية) ولا دار (جعليين) فالأراضي هناك مسجلة بتعريفات محددة أراضي (حِكِر اْو موصیٰ عليها بالحِكِر، أو مِلك حُر) وكل الأراضی القَفْر للحكومة تفعل بها ما تشاء، بل يكفل قانون النزع والتسويات للحكومة الحق فی أن تضع يدها علی ما تشاء من أراضٍ حتی ولو كانت مملوكة لشخصٍ ما للصالح العام!! وكم نشأت نزاعات بسبب ذلك، فقيام شركة (جياد) مثلاً صاحبته مشاكل كثيرة واحتجاجات أدَّت بسكان المنطقة لقفل طريق مدنی الخرطوم، ومشروع زاٸد الخير بشرق الجزيرة، لم يسلم هو الآخر من احتجاجات المحتجين والأمثلة أكثر من أن تُحصیٰ.

الكنابی تحتل أرضاً مملوكة لغير ساكنيها، وحق هٶلاء المُلاك لا يسقط بالتقادم ولانريد أن نُقَسِم المواطنين بين أصليين ووافدين، لكن العدالة تقتضي أن تُقَسِّم الحكومة سُكان الكنابي بين مواطنيين وأجانب!! كما إنَّ هناك ظروفاً فرضتها حرب المليشيا وهذه توجِب أن يكون هناك تصنيف للمليشيا والداعم للمليشيا، وتصنيف آخر بين محارب يَقتل ومجرم يَسرق وكُله بالقانون أو (بالغانون)!!

السودان ما بعد الحرب لن يكون هو ذات السودان ما قبل الحرب، ومناحة قحط علی سكان الكنابي يجب أن لا تصرف أنظارنا عن تفكيك هذه العبوة الناسفة لإستقرار الجزيرة وحق مواطنها في الإستفادة من ملكهم والقاعدة تقول (صاحب المِلك أَولیٰ بملكه) والعاقل من اتعظ بغيره، فليس المطلوب من المواطن أن (يَلِفَّ العقرب فی حِزَّتو، أو أن يربط الدابي في حِزْمَتو) مرةً أخری، ولا يلدغ المٶمن من جُحرٍ مرتين.

من أوجب واجبات وزارة التنمية العمرانية الآن أن تضع الحل لمشكلة وجود الكنابي أوعموم العشواٸيات في صُلب إهتماماتها، إذ لا سبيل بغير ذلك لإستٸصال المشكلة من جذورها خاصةً وحرب الكرامة تكاد أن تضع أوزارها بنصرٍ صريح لجيشنا وشعبنا.

-النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

-الخزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

محجوب فضل بدري