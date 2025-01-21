رأي ومقالات

🔴 الجيش اسوداني يرسل تعزيزات ضخمة إلى الولاية الشماية

2025/01/21
جيش سوداني
طائرة حربية مقاتلة

المليشيا تخطط لمغامرة اخيرة ، ربما تستهدف الشمالية او النيل الأبيض او هجوم كبير على الفاشر ، المؤشرات تقول الشمالية وان المليشيا جمعت قوات قوامها الرزيقات والقرعان بقيادة الماهري علي حماد حسن وهو لواء خلا ،وعبدالله جعفر ،والماحي حسن باقوري،وعبدالله هجانة رزق الله ، حميدتي في خطاباته الأخير لمح للهجوم على الشمالية ، لذا قام الجيش امس بإرسال تعزيزات ضخمة إلى الدبة ،فيما يطالب بعض عناصر المليشيا بالهجوم على النيل الأبيض وإسقاطها لفتح إمداد مع جنوب السودان ، بينما يطالب الكفيل باسقاط الفاشر وإقامة حكومة في دارفور ، مغامرة المليشيا ستكون الأخيرة وحال إفشالها ستكون قاصمة ظهر كاملة لهم وللكفيل وللحلفاء السياسين !!!

عبدالرؤوف طه علي

عبدالرؤوف طه علي
عبدالرؤوف طه علي

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