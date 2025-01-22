■ تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني ..

■ كارثة غاصت علي جوانبها ذكريات عقود من الزمان لأسر شيّدت منازلها من ليل الأسي ومُر الذكريات ..



■ وفجأة .. وبلا مقدمات طمرت فيضانات النيل الأبيض بالضفة الغربية خاصة أكثر من 2500 منزل وساوتها بالطين ..

■ آلاف الأسر وجدت نفسها فجأة بلا مأوي ..

■ مايحدث الآن بالجزيرة أبا كارثة تتحمل وزرها أكثر من جهة ..

■ واجب اللحظة الإنساني أن تتضافر الجهود لإنقاذ الضحايا ..

■ نحكي الحكاية من البداية ..

■ أنقذوا الجزيرة أبا ..

عبد الماجد عبد الحميد