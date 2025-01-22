رأي ومقالات
تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني
■ تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني ..
■ كارثة غاصت علي جوانبها ذكريات عقود من الزمان لأسر شيّدت منازلها من ليل الأسي ومُر الذكريات ..
■ وفجأة .. وبلا مقدمات طمرت فيضانات النيل الأبيض بالضفة الغربية خاصة أكثر من 2500 منزل وساوتها بالطين ..
■ آلاف الأسر وجدت نفسها فجأة بلا مأوي ..
■ مايحدث الآن بالجزيرة أبا كارثة تتحمل وزرها أكثر من جهة ..
■ واجب اللحظة الإنساني أن تتضافر الجهود لإنقاذ الضحايا ..
■ نحكي الحكاية من البداية ..
■ أنقذوا الجزيرة أبا ..
عبد الماجد عبد الحميد