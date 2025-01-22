رأي ومقالات

تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني

2025/01/22
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

■ تعيش مدينة الجزيرة أبا كارثة إنسانية بكل ماتعني الكلمة من معني ..
■ كارثة غاصت علي جوانبها ذكريات عقود من الزمان لأسر شيّدت منازلها من ليل الأسي ومُر الذكريات ..

■ وفجأة .. وبلا مقدمات طمرت فيضانات النيل الأبيض بالضفة الغربية خاصة أكثر من 2500 منزل وساوتها بالطين ..
■ آلاف الأسر وجدت نفسها فجأة بلا مأوي ..

■ مايحدث الآن بالجزيرة أبا كارثة تتحمل وزرها أكثر من جهة ..
■ واجب اللحظة الإنساني أن تتضافر الجهود لإنقاذ الضحايا ..
■ نحكي الحكاية من البداية ..
■ أنقذوا الجزيرة أبا ..

عبد الماجد عبد الحميد

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