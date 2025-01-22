بتصميم عجيب تواصل المليشيا مساعيها لتدمير البنية التحتية بالدولة وتهاجم بالمسيرات محطة كهرباء أم دباكر بالنيل الأبيض.

إستمرار استهداف محطات الكهرباء يؤكد أن المليشيا فقدت عقلها بالكامل؛ فهي تعلن للشعب وللعالم أنها تستهدف المنشآت المدنية خارج مناطق الحرب وأنها تستهدفها عن عمد وضمن سياسة واضحة وصريحة وبقرار من أعلى مستويات القيادة (لأن سلاح المسيرات سلاح نوعي يتطلب استخدامه موافقة من قيادة عليا).

كيف يستطيع حميدتي أو أي قيادي في المليشيا تفسير هذه الهجمات المتسلسلة على محطات الكهرباء؟ ماذا يمكن أن يكون تبريره للمواطن؟ لا يوجد تفسير أو تبرير، لأن المسيرات ليست أسلحة يملكها متفلتون، المسيرات سلاح يخضع بالكامل لسيطرة قيادة المليشيا؛ بالتالي فالاستهداف مقصود لذاته.

المليشيا تقول لكل مواطني السودان بهذا الفعل أنها تحاربهم؛ لا يوجد معنى آخر لهذه العمليات.

وهذا هو الجنون بعينه.

حليم عباس

