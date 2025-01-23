وليس الذكر كالأنثى …

مؤتمرات المناخ ..

يبدو لي أن قرار ماركزوكربرج قبل أيام لم يكن إلا تمهيدا لمرحلة قادمة في الولايات المتحدة حتى يتجنب فيها صداما مع الرئيس الجديد ترامب وسياساته المعلنة برفض الجندرية Gender وإعتماد الثنائية فطرة الله التي خلق الله الناس عليها.

الأمم المتحدة ووكالاتها تنشط في في نشر ثقافة الجندر والجندرية فماذا ستفعل ؟

كتبنا عن ذلك سابقا.

وكذلك قرار ترامب بالإنسحاب من مؤتمر باريس للمناخ صحيح 100% فمؤتمرات المناخ عبارة تآمر لتحجيم صناعة الإنتاج الحيواني وتدميرها على مستوى العالم واستبدال البروتينات الحيوانية ببروتينات من الديدان وما شابه.

لا أدرى لم كان رؤسائنا يشاركون فيها.

كتبنا عن ذلك أيضا.

هل كان ترامب يقرأ منشوراتنا ؟

#كمال_حامد 👓