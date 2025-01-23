شكرا علي زغاريد المحايدين

من أغرب تجليات الحرب دي أنو في ناس بتقول أنو الجيش والجنجويد متساوين في السوء وانهم كعميقين واقفين علي مسافة واحدة من طرفي النزاع، وضدهم الأتنين بنفس المستوي.

طيب. ده موقفهم وهو حق لهم. لكن الغريب نفس الناس ديل يكتبو كتابات فرح لما الجيش يستعيد مثلا سنجة ومدني. لا وكمان واحدين هنو الشعب علي إستعادة مدني والجزيرة وخروج الجنجويد. تهني علي شنو يا اللخو؟ مش قلت الجيش والجنجويد واحد؟ كمان تدينا حق الفرح علي دخول جيش بنفس سوء الجنجويد؟ ده كلام شنو ياخي؟ ده تناقض غريب. ياخي ما تفسد موت عقلك بالرفسي. بعدين ياخي خلي عندك شجاعة وما تاكل سياسيا في كل الموائد. تاكل في موايد الحياد وتاكل مع الجنجا وتاكل مع أنصار الدولة وجيشها؟ كدة ما كويس. يعني ما تكون ذي بايع هوي قاعد في كرسي مع زول وبيعاين خلف الباب للزبون البعدو. أخذ موقف وخليك متسق فيهو واكل نارك. إحنا متوقعين لو الغزو الجنجويدي إنتصر أنك ها تجي تشمت فينا وتبشتنا- ودة مستعدين ليهو. ها نبكي بكيتنا وناخذها في حناننا واصلا إحنا متعودين علي الخسارات السياسية لأننا عايشين في عالم فيهو نوعك ده. لكن رجاء ما تجو تاني تفرحو معانا أو تدونا حق الفرح بخروج الغزاة من أي شبر من بلدنا. مافي داعي تجو فرح الراجعين لبيوتهم مع دخول الجيش تتلصصو من خلف الخيمة بعد أن عملتو كلو شي لإفشال عرس الشعب.

معتصم اقرع