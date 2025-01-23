يسعى الجنجويد لخلق بيئة غير مستقرة وشعور بعدم الأمان لسكان المناطق الآمنة، والضغط عليهم نفسياً من خلال إرسال رسائل عنوانها “أنتم غير آمنين”وإن أردتم الأمان فعليكم الضغط على الجيش للقبول بنا بمبدأ وقف استهداف المنشآت مقابل الاعتراف ..

هذه العمليات الإرهابية التي يقوم بها الجنجويد تعكس حالة الإحباط التي وصلوا إليها واليأس من تحقيق أهدافهم المرسومة، فبعد فشلهم في السيطرة على الدولة يريدون تدميرها وشل بنيتها التحتية عبر مسيرات انتقامية ..

إذا ظن الجنجويد أن استهداف محطات الكهرباء سيغير من مواقف المدنيين ويضغط على الجيش للقبول بهم وبإجرامهم فهم واهمون. فلم يعد هناك ما يخسره السودانيون،وأكبر تعويض يمكن أن تقدمه الدولة لهم هو القضاء على هؤلاء المجرمين والانتهاء من شرورهم إلى الأبد.

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

Hasabo Albeely

