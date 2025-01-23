المليشيا_إلى_زوال

وفي شهر رجب الأصب يصبُّ الله الخير علي بلادنا صبَّاّ فتتوالى إنتصارات قواتنا المسلحة و المشتركة و مجاهدينا في كل محاور و جبهات المواجهة مع مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة و مرتزقتها !!

ـ ففي أمدرمان (العاصمة القومية) تواصل القوات إنفتاحها و انتشارها غرباً و جنوباً و تقترب من إعلان أمدرمان الكبرى خالية من المليشيا .

ـ و في بحري تقترب الجيوش الثلاثة (جيش كرري ـ جيش الكدرو ـ جيش الإشارة) من الإلتحام و ما هي إلا ساعات تفصلنا عن ذلك الحدث العظيم ليكتمل تحرير المدينة و تطهيرها .

ـ و في الخرطوم تستعد قوات الصمود و التحدي في القيادة العامة لاستقبال العابرين إليها من الشمال خلال ساعات بإذن الله ، و جنوباً تواصل قوات و مجاهدي الدروع و الشجرة الإنفتاح في كل الإتجاهات بعد أن أكملت تطهير معظم الأحياء و المناطق المجاورة .

ـ و من ناحية أخرى ما تزال مجموعات العمل الخاص في كل أنحاء العاصمة تواصل عملياتها النوعية التي أدخلت الرعب و الفزع في قلوب قوات المليشيا و أقضت مضاجعهم و أطارت النوم من عيونهم !!

ـ و في شرق النيل تتوغل قوات (حطاب) في كافوري و الحاج يوسف لتلتحم قريباً بإذن الله مع قوات المهندسين بالعيلفون !!

ـ و في الجيلي تتقدم القوات بثبات و تحيط بالمصفاة من كل إتجاه (إحاطة السوار بالمعصم) لتحررها من الأجانب الذين يمثلون 70% من القوة المتواجدة بداخلها كما ذكر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة قبل أيام !!

ـ و في الجزيرة الخضراء و بعد تحرير حاضرتها تمضي القوات قدماً لإستكمال مهامها بتطهير شرق و شمال الولاية !!

ـ و هناك في ربوع كردفان و على أطراف مدينة أمروابة الحبيبة يتأهب (الصيَّاد) لكنس بقايا المليشيا و التقدم غرباً لإكمال فتح طريق كوستي الأبيض و سيكون ذلك قريباً جداً بإذن الله .

ـ و في ولاية سنار تكمل القوات المسلحة مهمتها و تقترب من من (الدالي و المزموم) التي تعتبر آخر نقطة تتواجد فيها المليشيا !!

ـ و في بابنوسة يواصل أبطال الفرقة 22 صمودهم و قد بدأوا في توسيع الدائرة الأمنية حول المدينة !!

ـ و في الفاشر ما يزال أبطال الفرقة السادسة و المشتركة و المقاومة الشعبية بمختلف فصائلها يقدمون التضحيات و يسطرون الملاحم و يكتبون بدمائهم و عرقهم بطولات سيخلدها التأريخ ، و قد تخصصوا في اصطياد قادة المليشيا و الإستيلاء على عتادها و آلياتها عند كل محاولة هجوم على المدينة !!

ـ أما أسود الصحراء من القوات المسلحة و المشتركة و أبطال هيئة العمليات و الإحتياطي المركزي فهم يقومون بعمل سيدرس في الكليات و المعاهد العسكرية ، و قد تخصصوا و برعوا في الإنقضاض السريع و الحاسم على قوافل إمداد المليشيا بالسلاح و العتاد و المرتزقة القادمة من ليبيا (حفتر) و من تشاد (محمد كاكا) !!

لقد بات الإنتصار النهائي وشيكاً و الحسم قريباً بإذن الله و في الأسابيع القليلة المقبلة سيكتب التأريخ أن السودان هزم أكبر مؤامرة تتعرض لها دولة في العصر الحديث .

#المليشيا_إلى_زوال

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

22 يناير 2025