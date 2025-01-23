رأي ومقالات

ارتعاد الجنجويد

2025/01/23
الجنجويد
الجنجويد

زخم عالي من المقاطع إزدحمتْ به الوسائط بعضهُ لمركبات قادمة من ليبيا ، الأنباء تُفيد بتدمير عدد كبير منها خلال معارك مع القوات المشتركة و نسور الجو ، أعقب ذلك بذل ملاحظ على غير العادة لصور قائد ثاني المليشيا و شقيق مالكها ( عبد الرحيم ) و هو الكاره للظهور ، البعض فسّر الأمر في سياق إثبات أنه لم يُصَبْ بعد اإنتشار خبر إصابته في معارك الصحراء و محاولة إخلاءه إلى ( ليبيا ) التي ربما نجحت ، تهديدات أيضا للفاشر الصامدة و عويل من ضربات موجعة لمواقعهم و توعد لولاياتي ( اشمالية ونهر النيل ) و حملات إنتقامية تستهدف المواطنين ( بنيالا ) و بعض المدن ، كل هذا التخبط مؤشر لحالة من السَعَار تعتري المليشيا .
صيد مؤلم
مقاطع مصورة و منشورات متواترة عن أحداث مؤسفة بدولة الجنوب بلغتْ خسائرها الأفدح أرواح طاهرة لشماليين أصدرت شرطة الجنوب بيان بخصوصهم ، المؤسف أن هذه الأحداث شَحنَها خطاب كراهية يخدم أغراض سياسية تبنته فئات معلومة ثم إنبرت تتأسف ، المتاجرة بالأرواح والمواقف و توظيف الأحداث المؤسفة والحساسة هو إمتداد لإفتقار الأخلاق و إفلاس الرؤي و المبادئ .
صيد مُضْحِك
قائد المليشيا ( برشم ) الهارب من أمام جحافل متحرك ( الصياد ) تاركاً متعلقاته يُلقي القبض على مركبة قتالية للمليشيا تغيّر غرضها من الهجوم على المدنيين الى ترحيلهم و توزيع الغذاء بالثمن و قد أستُعرِضتْ جوالات ( الكول ) بشكل يوحي بالبطولة ويسيل له لعاب أهل الذوق الدارفوري اللذيذ إطعاماً المُفيد صحياً .
صيد متوقع
مقاطع فيديو لمُصابين من عناصر الحركات المسلحة المسماة ( قوات حماية المدنيين ) ادعاءاً التي أعمى بصيرة قادتها اللهاث خلف الدرهم والمناصب الضرار فإصطفت مع المليشيا ، المشهد يحوي تصرفات وألفاظ لاتنتمي للإنسانية و يفضح ما إجتهدت آلة المليشيا في إخفاءه من إنتهاكات و إدعاءات و هو أمر متوقع .
صيد مُخزِي
إستهداف محطات الكهرباء و المياه و الذي خلّف ضيقاً مضافاً للمواطن ثم ملاحقته في صفوف المياه والخبز بالقصف الممنهج أمر يؤكد إفتقار المليشيا للأخلاق ، غياب الشجب والإدانة من أبواق الإستهداف التي تُهاجم القوات المسلحة بالظنون أمر يدعو للأسف وغير مُستغرب .
صيد حزين
قائمة من الأسماء إنتشرت على الوسائط تتحدث عن شهداء الأسر من النظاميين برتُب مختلفة في سجن سوبا ، حوت القائمة إثنين من الدُفعة الكِرام نشهد لهم بالصبر و حسن السيرة تقبل الله الجميع ، القائمة إستدعت من الذاكرة الإسفيرية النقيب عثمان بطل قاعدة النجومي الجوية الذي حاكت ثباته الجبال الراسيات و هو يستعصي على أوباش المليشيا إستنطاقاً .
صيد مؤلم
منشور على الوسائط يتحدث عن إعدام معلمة شنقاً على باب دارها بقُرىٰ شمال بحري التي تتعافي مع كل تقدم للقوات المسلحة ، الشهيدة التي تصدّتْ للجهل جل عمرها إصطادها رُغم بذلها ، المليشيا نفت الأمر بشكل فطير بيد أنه لم يُسْتنكر أو يُسْتغرب لانه متسق مع نهجها المعتاد في الوحشية ، لها الرحمة .
صيد متفائل
مقاطع كثيرة تبعث على الفرح والتفاؤل لعودة الحياة الى مدينة الجمال ( مدني ) ، الشاب المثابر ( عبد الرؤوف طه ) يضيف الى رصيد تغطيته السابقة لأحداث ( سنار ) ملمح طموح من حواري ( مدني ) و هو يرسل جرعاته الإيجابية تباعاً ، التحية عبره لجميع شباب الإعلام الهادف الإيجابي .
صيد عالمي
يتأهب البيت الأبيض لإستقبال ساكنه الجديد العائد للرئاسة بحقائبه المزدحمة و المحشوة بالملفات و السودان واحدها ، أبرز تصريحاته و طاقمه هو المباشرة في تسمية الداعم الرئيس للمليشيا كمؤشر لموجة إبتزاز قد تساعد في إنهاك العدو فالمعلوم أن العالم يعمل وفقاً لمصالحه و الرئيس القادم حصيف في إستثمار المواقف بشكل ضاغط و إستنزافي فاللهم عليك باعدائنا دون إستثناء .
صيد لئيم
أحد عناصر مرتزقة المليشيا شنّ حملة على شركائه السياسين فضحاً و تعرية ، يبدو أن المصابين لم يقووا على الصمود فهرعوا إلى أحد مُلّاك المليشيا خوفاً و إرتعاداً ليعود الأمر إلى ( المسكين ) أن يوقف الضرب و يُنْكِر صِلتهُ بالمليشيا و يُعلنْ ذلك علىٰ الملأ و هو الذي غاصت و جاست أنامله بحثاً و تنقيباً في الجيوب و حقائب اليد في رحلة الحج و بذل فروض الولاء للروبوت ( باديس ابابا ) ، الموقف برمته يُعْبِّر عن غياب المبدأ و سيطرة المال في شراء الذِّمم لصالح المليشيا المملوكة لأُسرة ( دقلو ) ، ضُعف الراجي و المُرتجىٰ و المرجو .
صيد مؤثر
مشهد لعدد من الشباب يقطعون نهر النيل سباحةً لمعانقة القوات المسلحة بالضفة الأُخرىٰ بعد أن تنامىٰ إلى سمعهم تقدمها نحو تطهير الكثير من المناطق ، المشهد معبر و مؤثر يدعو للفخر و يُثْبِتْ ما تحرص المليشيا و أبواقها على نفيه من إرتباط اللُحمة بين القوات المسلحة و شعبها .

مقدم ركن حسن ابراهيم محمد

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