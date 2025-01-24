قوات الجيش تسيطر على جبل التصنيع الحربي، وتواصل التقدم نحو المصفاة

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الخميس 23 يناير.. 2025

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕قوات الجيش تسيطر على جبل التصنيع الحربي، وتواصل التقدم نحو المصفأه.

⭕مواصلة لسلسلة جرائمها التدميرية للبنية التحتية، مليشيا الجنجويد تقوم بأحراق مصفاة الجيلي.

⭕قوات العمل الخاص والقوات الخاصة تتمكن من أستلام جميع أبراج شارع الانقاذ بحري الي عمارة داو أستوب وسعد قشرة من ناحية شارع الإنقاذ وشركة كولدير.

⭕متحرك الصياد الذي يضم قوات الجيش بالفرقة 18 وقوات الجيش بنيالا ومستنفري منطقة أم روابة يواصل التقدم، ويقترب من تحرير مدينة ام روابة.

⭕مليشيا الجنجويد بقرية ود هجا جنوب الحصاحيصا تقوم بتدوين مدينة ود مدني بالمدفعية.

⭕حركة نزوح واسعة لمواطني قرى منطقة ابوقوتة، بعد تواصل اقتحامات المليشيا للقرى.

⭕المليشيا تواصل استهدافها للمواطنين بالقرى التي تقع تحت سيطرتها في معظم مناطق شمال الجزيرة.

⭕لازالت العمليات العسكرية بولاية الجزيرة متوقفة منذ تحرير مدينة ود مدني.

⭕قوات الجيش والمشتركة دونت بالمدفعية الثقيلة تجمعات المليشيا التي كانت تنوي مهاجمة الفاشر..

⭕بعدها تدخل الطيران الحربي بقوة، وقصف تجمعات المليشيا وأحدث فيها خسائر كبيرة، فيما انسحبت قوات المليشيا للناحية الغربية.

#نصر من الله وفتح قريب