رأي ومقالات

قوات الجيش تسيطر على جبل التصنيع الحربي، وتواصل التقدم نحو المصفاة

2025/01/24
جيش سوداني
طائرة حربية مقاتلة

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الخميس 23 يناير.. 2025
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕قوات الجيش تسيطر على جبل التصنيع الحربي، وتواصل التقدم نحو المصفأه.
⭕مواصلة لسلسلة جرائمها التدميرية للبنية التحتية، مليشيا الجنجويد تقوم بأحراق مصفاة الجيلي.
⭕قوات العمل الخاص والقوات الخاصة تتمكن من أستلام جميع أبراج شارع الانقاذ بحري الي عمارة داو أستوب وسعد قشرة من ناحية شارع الإنقاذ وشركة كولدير.
⭕متحرك الصياد الذي يضم قوات الجيش بالفرقة 18 وقوات الجيش بنيالا ومستنفري منطقة أم روابة يواصل التقدم، ويقترب من تحرير مدينة ام روابة.
⭕مليشيا الجنجويد بقرية ود هجا جنوب الحصاحيصا تقوم بتدوين مدينة ود مدني بالمدفعية.
⭕حركة نزوح واسعة لمواطني قرى منطقة ابوقوتة، بعد تواصل اقتحامات المليشيا للقرى.
⭕المليشيا تواصل استهدافها للمواطنين بالقرى التي تقع تحت سيطرتها في معظم مناطق شمال الجزيرة.
⭕لازالت العمليات العسكرية بولاية الجزيرة متوقفة منذ تحرير مدينة ود مدني.
⭕قوات الجيش والمشتركة دونت بالمدفعية الثقيلة تجمعات المليشيا التي كانت تنوي مهاجمة الفاشر..
⭕بعدها تدخل الطيران الحربي بقوة، وقصف تجمعات المليشيا وأحدث فيها خسائر كبيرة، فيما انسحبت قوات المليشيا للناحية الغربية.
#نصر من الله وفتح قريب

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