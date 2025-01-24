رأي ومقالات
من لايستطيع ان يواكب المرحلة وتحدياتها يقعد في بيته ويرتاح ويريح
▪️يبدو أن والي الشماليه مصر على مواصلة النوم على الخط رغم تصاعد الأحداث في ولايته..
▪️الرجل لم يصل موقع محطة الكهرباء التي إستهدفتها المليشيا إلا بعد أيام..
▪️الرجل خاتي يده في الموية الباردة وحاضرة الولاية دنقلا تعاني أزمة كهرباء وأزمة مياه وأزمة مستشفيات وأزمة أكسجين والمصنع الوحيد معطل بسبب إنقطاع الكهرباء..
▪️الرجل ظل مقصراً في أسر الشهداء لم يزرهم أو يتفقدهم..
▪️السيد الفريق البرهان الوقت للعمل والتحدي والسهر ولك في والي الخرطوم ووالي الجزيرة المثال والقدوة ، من لايستطيع ان يواكب المرحلة وتحدياتها يقعد في بيته ويرتاح ويريح..
#ام_وضاح