رأي ومقالات

من لايستطيع ان يواكب المرحلة وتحدياتها يقعد في بيته ويرتاح ويريح

2025/01/24
ام وضاح

▪️يبدو أن والي الشماليه مصر على مواصلة النوم على الخط رغم تصاعد الأحداث في ولايته..
▪️الرجل لم يصل موقع محطة الكهرباء التي إستهدفتها المليشيا إلا بعد أيام..

▪️الرجل خاتي يده في الموية الباردة وحاضرة الولاية دنقلا تعاني أزمة كهرباء وأزمة مياه وأزمة مستشفيات وأزمة أكسجين والمصنع الوحيد معطل بسبب إنقطاع الكهرباء..
▪️الرجل ظل مقصراً في أسر الشهداء لم يزرهم أو يتفقدهم..

▪️السيد الفريق البرهان الوقت للعمل والتحدي والسهر ولك في والي الخرطوم ووالي الجزيرة المثال والقدوة ، من لايستطيع ان يواكب المرحلة وتحدياتها يقعد في بيته ويرتاح ويريح..

#ام_وضاح

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