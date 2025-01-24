▪️يبدو أن والي الشماليه مصر على مواصلة النوم على الخط رغم تصاعد الأحداث في ولايته..

▪️الرجل لم يصل موقع محطة الكهرباء التي إستهدفتها المليشيا إلا بعد أيام..

▪️الرجل خاتي يده في الموية الباردة وحاضرة الولاية دنقلا تعاني أزمة كهرباء وأزمة مياه وأزمة مستشفيات وأزمة أكسجين والمصنع الوحيد معطل بسبب إنقطاع الكهرباء..

▪️الرجل ظل مقصراً في أسر الشهداء لم يزرهم أو يتفقدهم..

▪️السيد الفريق البرهان الوقت للعمل والتحدي والسهر ولك في والي الخرطوم ووالي الجزيرة المثال والقدوة ، من لايستطيع ان يواكب المرحلة وتحدياتها يقعد في بيته ويرتاح ويريح..

#ام_وضاح