لن يستطيع آل دقلو ومرتزقتهم ببناء دولة تخصهم،منعمين بما نهبوه وسرقوه من أموال السودانيين

لن يستطيع آل دقلو ومرتزقتهم ببناء دولة تخصهم، مهنئين ومنعمين بما نهبوه وسرقوه من أموال السودانيين.

لن يستطيعوا بناء منشأة واحدة غير ما بنته لهم دولة 56 التي يحاربونها. نحن لم نبدأ معاركنا بعد، وحملات رد الصاع لم تبدأ، فلن يسلموا في بناء دولة بعيداً عن ثأرنا وحقنا في الرد.

سنلاحقهم بعمليات غضب الشعب لكل من تورط في دمائنا ومنشآتنا، وسننهي إجرامهم وشرورهم للأبد، وعلى الباغي تدور الدوائر .

#القوات_المسلحة_السودانية

#السودان

حسبو البيلي

