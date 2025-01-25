ماذا يعني تحرير المصفاة

يعني تحرير خمسة متحركات من مهمة حماية البوابة الشمالية أمام تقدم المليشيا تجاه ولايات الشمال والشرق الخمسة

يعني تفرغ عشرات المئات من الآليات العسكرية وآلاف المقاتلين من مهمة الحصار والتقدم نحو الجنوب

يعني انتهاء مهمة لواء من القوات المشتركة في نهر النيل والبدء في التوجه غربا تحرير دارفور

يعني عودة جميع متحركات الكدرو وحطاب وجيش كرري أمدرمان من محور المصفاة الي مهمة تحرير بحري وشرق النيل

يعني فتح الطريق أمام الإمداد من بورسودان مروراً بعطبرة

الي الخرطوم بمسافة أقل من غرب النيل

Osman Alatta