رأي ومقالات

كل ما يحدث من انتصارات ودحر للمليشيا في ربوع السودان، هو عالة على 35 ضابط سوداني

2025/01/25
مكي المغربي

كل ما يحدث من انتصارات ودحر للمليشيا في ربوع السودان، هو عالة على 35 ضابط سوداني شهم وباسل إختاروا الموت ورفضوا تسليم القائد العام يوم 15 أبريل 2023، عندما غدر بك يا سودان الأشقاء والأغراب.

هم تحت التراب في (حوش القيادة)، ولكنهم في سجل التاريخ الإنساني أسماؤهم مدونة بأحرف من نور.

ألا من يعرف أبنائهم وبناتهم .. يهز على أكتافهم إنابة عني ويقول لهم .. أبوكم راجل .. ولولاه لضاع السودان.

ألا من يعرف آباءهم وأمهاتهم يقبل رؤوسهم إنابة عني .. ويقول لهم ولدكم راجل، ولولاه لصار السودانيين عبيدا لكلاب العرب والعجم.

مكي المغربي

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