أجمل ما في الأمر هو حالة الإنكار التي تعيشها المليشيا!

أصدروا بيانا نفوا فيه التقاء الجيوش وفك الحصار عن القيادة. وأبواقهم الإعلامية كذلك في حالة صدمة وإنكار.

لحظات عصيبة تعيشها المليشيا؛ لا تجد الوقت حتى لإستيعاب ما يجري!

هزائم متلاحقة منذ أن بدأ الجيش عمليته الهجومية في سبتمبر الماضي. وبالأمس القريب هزائم في بحري والجيلي واليوم الصباح هزيمة في الفاشر وفي المساء طامة أكبر بدخول الجيوش من الكدرو وأم درمان إلى الخرطوم، القيادة العامة.

بحري أصبحت من الماضي، جيش أم درمان والكدرو الآن في الخرطوم. لا شك أن هذا أكبر من قدرة المليشيا على الاستيعاب.

حليم عباس

