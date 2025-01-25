محمد أبوزيد كروم يكتب: صورة القادة في سلاح الإشارة

صورة حديثة من سلاح الإشارة يظهر فيها سعادة العميد نبيل عبد الله الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، ويظهر فيها التعب والعنت على وجوه الرجال، وهم يقاتلون لعامين إلا ثلاثة أشهر دون راحة أو حرية أو رفاهية وبعيداً عن الأهل والأولاد والأحباب..

هذا الصبر لا يصبره إلا صاحب حق، وهذا النصر لا يليق إلا بالأبطال والشرفاء ..

الحمد لله فقد انتصرت جمهورية السودان، وركزت الدولة التي لا جدال فيها، وظفر جيشنا الخالد..

الحمد لله لقد هزمنا الأعداء جميعهم، ومرغنا أنوف الواهمين بسهولة ابتلاع السودان المُر، لقد بلغ درس الشعب السوداني الأفاق والأعماق، وانتهت الحصة، ولكن لن ينتهي الدرس بعد.

فقدنا في هذه الحرب الأحباب، والأعزاء، والقادة، وفقد أهل السودان حصاد السنوات، ودمر الحاقدون مقدرات البلاد وبنياتها التحتية، ومع ذلك انتصرنا بفضل الله ..

لا يظن أحد أن المعركة إنتهت، أو ستنتهي بعد تحرير الخرطوم ودارفور، هذه المعركة ستظل مستمرة وباقية ما بقي السودان، وذلك لأنها معركة الحقد والمؤامرة على دولة السودان لضربها وتفتيتها، وسننتصر عندما يعلم الجميع أن معركتنا مستمرة حتى بعد زوال الجنجويد وتدميرهم، وسننتصر فقط عندما يظل السلاح في أيدينا على وضع الاستعداد، وتكون الصفوف جميعها مستوية في خط القتال، ولن يجد وقتها الأعداء فينا ضعفاً أو ليناً .. وقتها سننتصر ..

محمد أبوزيد كروم